تراجع تدريجي بدرجات الحرارة وأمطار رعدية محتملة اعتباراً من الخميس

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تراجع نسبي في درجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، على مناطق الشمال الغربي، من رأس اجدير إلى طرابلس، على أن يشمل الانخفاض باقي المناطق تدريجيًا ابتداءً من يوم الخميس.

وأشار المركز في نشرته اليومية، إلى توقعات بتكاثر السحب من حين لآخر، تتخللها خلايا رعدية ممطرة على منطقة سرت والمناطق المجاورة، تمتد مساء الخميس لتشمل معظم مناطق الشمال الغربي.

وفي المقابل، تبقى درجات الحرارة مرتفعة على باقي مناطق البلاد، خصوصًا الشمال الشرقي، فيما يُتوقع أن تبدأ موجة انخفاض ملحوظة في درجات الحرارة اعتبارًا من السبت المقبل على مناطق الشمال الغربي، لتشمل مناطق الشمال الشرقي والوسط بدءًا من يوم الأحد.

وأكد المركز أن التوقعات الجوية يتم تحديثها بشكل يومي، أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.