تراجع جديد في الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الخميس عند الساعة 13:43، بـ5.8 دنانير، مرتفعاً بذلك ما مقداره 0.69%.

بدوره ارتفع اليورو بمقدار 2.38% مسجلا 6.45 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعاً بمقدار 2.7% مسجلاً 7.24 دنانير.

هذا وشهدت أسعار العملات انفخاضاً ملحوضاً أمس الأربعاء، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استعدادها لرفغ حالة القوة القاهرة عن الموانئ والحقول النفطية.