تراجع حالات الوفاة بـ«كورونا» في ألمانيا

سجّلت حالات الوفاة الجديدة بسبب فيروس كورونا في ألمانيا أقل مستوى لها منذ أكثر من شهر، فيما تخفف البلاد إجراءات احتواء الفيروس.

وقالت وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأحد، أنه في الساعات الـ24 الماضية، حتى صباح اليوم الأحد، توفي 39 شخصا، طبقا لبيانات من جامعة “جونز هوبكنز”.

وهذا أقل معدل للوفيات على أساس يومي منذ 31 آذار/ مارس.

وهناك 736 حالة إصابة جديدة، وهو أقل معدل خلال خمسة أيام، مما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 171324 .

واتخذت ألمانيا أكبر خطوة لها حتى الآن لتخفيف القيود، التي تهدف إلى وقف الوباء هذا الأسبوع، حيث تعتزم السماح بفتح المطاعم والمتاجر بالإضافة إلى استئناف مباريات كرة القدم للمحترفين.

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