تراجع سعر العملات المشفرة بعد اعتقال مؤسس «تلغرام»

تراجع سعر العملة المشفرة “Toncoin“، “أكثر من 10% في سوق العملات الرقمية بعد أنباء اعتقال مؤسس “تلغرام” بافيل دوروف في فرنسا، كما تأثر سعر عملة Notcoin، حسب بيانات التداول”.

ووفق بيانات التداول، “انخفض سعر عملة Toncoin بنسبة 11.71% ليصل إلى 5.9933 دولار أمريكي؛ كما انخفض سعر Notcoin بنسبة 5.48% ليصل إلى 0.01069 دولار”.

هذا “وترتبط كلتا العملتين المشفرتين بمشروع TON blockchain الخاص برجل الأعمال روسي الأصل “بافيل دوروف”.

و”الشبكة المفتوحة (TON) عبارة عن موقع لامركزي تماما وسريع للغاية وقادر نظريا على التعامل مع عدة ملايين من المعاملات في الثانية، وتم إطلاق شبكة TON، التي تعرف أنها قابلة للتطوير وآمنة للغاية، في البداية من قبل شركة “تلغرام” عملاقة التواصل الاجتماعي في عام 2018 بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الدفع داخل التطبيق”.

ووفق المعلومات، “بعد جمع التمويل اللازم بقيمة 1.7 مليار دولار خلال ICO (العرض الأولي للعملة) وبعض المشاكل مع هيئة SEC (هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)، نأت “تلغرام” بنفسها عن المشروع من أجل منح الوصاية لمؤسسة TON، بعد ذلك، جمعت مؤسسة TON ما يقرب من 250 مليون دولار من صناديق الاستثمار الشهيرة مثل “Kucoin Venture” و”Mexc Pioneer” مما بشر بحماس كبير للمشروع”.

وبحسب قناة روسيا اليوم، “في الواقع، ترغب TON في أن تكون قادرة على استيعاب ملايين المستخدمين على شبكتها. للقيام بذلك، تتبنى TON بنية متعددة الشبكات، من أجل تحقيق هدف التبني الشامل، وشبكة TON مصممة لتمكين دمج جميع شبكات المواقع الموجودة في شبكة لامركزية واحدة”.

هذا وكانت ذكرت قناة TF1 التلفزيونية الفرنسية، أنه تم “اعتقال مؤسس تطبيق “تلغرام”، بافل دوروف، مساء أمس السبت 24 اغسطس، في مطار باريس “لو بورجيه الفرنسي، بتهم الإرهاب وتجارة المخدرات”.