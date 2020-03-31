تراجع طلب النفط عالميا بـ«18.5» مليون برميل يوميا

اجراءات العالم خوفا من كورونا سببت بتراجع الطلب وتزايد المعروض العالمي على الخام

تراجع الطلب اليومي على النفط الخام بمقدار 18.5 مليون برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان المقبل، مدفوعا بالقيود الصارمة على حركة النقل حول العالم.

أن “قيود الحركة من خلال الحجر المنزلي الإجباري على عديد المناطق والمدن حول العالم، الاجراءات من خلال قيود السفر، كانت سببا في ظهور هذا التراجع من الطلب اليومي”.

ومع توسع تفشي فيروس كورونا المستجد، نفذت عديد البلدان حول العالم إجراءات أدت إلى تقليل حركة النقل البري والجوي والبحري، ما تسبب بتراجع الطلب وتزايد المعروض العالمي على الخام.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس قرابة 790 ألفا، توفي منهم نحو 38 ألفا، فيما تعافى حوالي 166 ألفا.

وتراجع الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 5.43 ملايين برميل يوميا كمتوسط خلال 2020، ليبلغ متوسط الطلب اليومي 94.6 مليون برميل.

وتشير التوقعات إلى فائض عالمي للنفط الخام في الأسواق بمقدار 21.8 مليون برميل يوميا في أبريل القادم، و19.8 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار 2020”.

ونتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط الخام، توقع البنك بلوغ متوسط سعر خام برنت 23 دولارا خلال الربع الثاني 2020.

وبحلول الساعة (09:33 ت.غ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 3.26 بالمئة أو 86 سنتا، إلى 27.31 دولارا للبرميل

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