تراجع كبير للدولار في مصر بعد أكبر صفقة في تاريخ البلاد

تزامنا مع إعلان مجلس الوزراء المصري ضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليار دولار ضمن مشروع “رأس الحكمة”، شهدت السوق السوداء للدولار هبوطا كبيرا خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث تراجع الدولار من مستويات 64 جنيها إلى 52 جنيها في تداولات اليوم بانخفاض قرابة 12 جنيها، وترافق الهبوط مع توقف البيع والشراء بشكل تام في السوق.

وفي المقابل، تسبب استمرار هبوط الدولار في السوق السوداء بتراجع سعر الذهب لأقل مستوى خلال 3 أشهر، وسجل غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3000 جنيها للغرام وسط انخفاض في الطلب الفعلي على الذهب خلال الفترة الحالية.

والدولار في سوق الذهب الآن محسوب عند 51 جنيها، أي أن تسعير الذهب في مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 51 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك في نطاق أقل من ذلك بكثير في السوق السوداء.