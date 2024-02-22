تراجع مبيعات «الهواتف الذكية» في أمريكا

أظهرت بيانات جديدة لشركة الأبحاث “كاونتربوينت ريسيرتش”، انخفاض مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة بشكل كبير خلال شهر يناير الفائت.

وذكرت الشركة، أن مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، انخفضت بنسبة 10% في يناير، وذلك بسبب ضعف الطلب على الأجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” الأرخص ثمناً، ومع تأجيل العملاء للترقيات قبل إطلاق شركة “سامسونغ” هاتف “غالاكسي اس 24”.

وقالت الشركة، إن مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الشهر الماضي بلغت ما يقرب من نصف المستويات القياسية التي شهدتها الفترة نفسها من عام 2017، مما يؤكد المخاوف من أن السوق ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وقال موريس كلاين، كبير المحللين في شركة “كاونتربوينت ريسيرتش”: إن الأوقات الصعبة في السوق المنخفضة المدفوعة بالحجم إلى جانب تأخر الترقيات تحسباً لمنتجات جديدة أدت إلى انخفاض السوق.

يذكر أنه تضاءلت مبيعات الهواتف الذكية خلال الآونة الأخيرة على مستوى العالم، نتيجة الافتقار إلى الميزات الجديدة الرئيسية، ما دفع المستهلكين إلى التمسك بأجهزتهم الحالية.

وحاولت شركة “سامسونغ”، مؤخرا إثارة الاهتمام بهواتفها الذكية الجديدة “غالاكسي”، من خلال تقديم وظائف الذكاء الاصطناعي المتعددة، بما في ذلك الترجمة الصوتية ثنائية الاتجاه.