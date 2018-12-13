مال وأعمال

تراجع مخزونات الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 ديسمبر 2018 - 13:31
حجم الخط
طباعة
الخام الأمريكي
قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أن متوسط سلة أوبك المرجعية تتألف من 15 خاما تراجع بنسبة 17.7 بالمائة في نوفمبر 2018، على أساس شهري. [إنترنت]
ارتفعت أسعار النفط الخام قليلاً في بداية تعاملات الخميس، مدفوعة بإعلان بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، إلى 442 مليون برميل.

هذا وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم بنسبة 0.47 بالمائة أو 28 سنتا، إلى 60.43 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم بنسبة 0.20 بالمائة أو 11 سنتا، إلى 51.31 دولارا للبرميل.

من جهتها قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أن متوسط سلة أوبك المرجعية تتألف من 15 خاما تراجع بنسبة 17.7 بالمائة في نوفمبر 2018، على أساس شهري.

كلمات مفتاحية:

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن