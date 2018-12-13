تراجع مخزونات الخام الأمريكي يدفع بأسعار النفط إلى الارتفاع

حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بـ 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، إلى 442 مليون برميل.

هذا وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم بنسبة 0.47 بالمائة أو 28 سنتا، إلى 60.43 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم بنسبة 0.20 بالمائة أو 11 سنتا، إلى 51.31 دولارا للبرميل.

من جهتها قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أن متوسط سلة أوبك المرجعية تتألف من 15 خاما تراجع بنسبة 17.7 بالمائة في نوفمبر 2018، على أساس شهري.