تراجع معدل الاصابات بفيروس كورونا في العالم

إنخفض معدل الاصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الاحد مقارنة بأمس السبت، وسط ارتفاع ملحوظ لعدد حالات التعافي.

وأفادت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، بأن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم انخفض إلى 113 ألفا خلال اليوم الماضي مقابل 176 ألفا في الإحصائية السابقة.

وحسب إحصائية الجامعة، فإن إجمالي الإصابات بالفيروس في العالم بلغ 8 ملايين و791794، منها 464465 حالة وفاة و4 ملايين 365932 حالة شفاء.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة مع مليونين و255,1 ألف إصابة، تليها البرازيل مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون 67579‭ ‬حالة إصابة، ثم وروسيا والهند وبريطانيا.