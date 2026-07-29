بعد موجة الحر.. تقلبات لافتة بـ«أحوال الطقس» خلال الأيام المقبلة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي أن أغلب مناطق البلاد تشهد أجواء صيفية متفاوتة خلال اليومين المقبلين، مع تسجيل تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي، واستمرار الأجواء الحارة في الجنوب، إلى جانب ارتفاع نسبي في معدلات الرطوبة خاصة على المناطق الساحلية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات، أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الساحل بالشمال الغربي تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية، بينما تسجل على باقي المناطق ما بين 35 و41 درجة مئوية، مع توقعات بتراجعها بداية من يوم الخميس.

وأشار المركز إلى أن السماء تكون قليلة السحب على مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، مع تكاثر للسحب خلال فترة المساء على بني وليد وبعض مناطق الجبل الغربي، تصاحبها خلايا رعدية يتخللها سقوط أمطار خفيفة، مع احتمال امتداد تأثير هذه الحالة يوم الجمعة إلى بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح على مناطق الشمال الغربي شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع ارتفاع نسبي في الرطوبة، خاصة بالمناطق القريبة من الساحل.

وفي مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، توقع المركز أن تكون الأجواء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، خاصة يوم الخميس، ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض الأماكن.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى في هذه المناطق بين 32 و35 درجة مئوية، فيما تصل اليوم في أجدابيا إلى 40 درجة مئوية، قبل أن تسجل تراجعًا خلال يوم الخميس.

أما مناطق الجنوب، فتستمر فيها الأجواء الصيفية ضمن معدلاتها المعتادة، حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و44 درجة مئوية، مع توقعات بانخفاضها يوم الخميس على غدامس والحمادة.

وأوضح المركز أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة تشهد طقسًا صافيًا إلى ظهور بعض السحب، مع رياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية معتدلة.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تبقى الأجواء صافية، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية في نظرته المستقبلية أن الطقس يتجه إلى أن يكون صيفيًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا بداية من يوم الجمعة، مع استمرار فرص تكاثر السحب على مناطق الشمال الغربي.