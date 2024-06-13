تراجع نسبة الطلاب المنقطعين عن الدراسة في المغرب

كشفت وزارة التربية المغربية، أن 294 ألف و458 تلميذا انقطعوا عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022/2023، 45.5% منهم في الوسط القروي، بينما تشكل الإناث نسبة 38.64% من مجموع المنقطعين.

وأشارت الوزارة في تقرير لها، إلى تقلص نسبة المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12%، بعد أن كان عددهم 334,664 خلال الموسم الدراسي 2021/2022.

ووفقًا للتقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للطلاب للموسم الدراسي 2023/2024 ما مجموعه 7,392,050 تلميذًا وتلميذة، بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة بالموسم الدراسي السابق.

وبحسب التقرير، استفاد ما مجموعه 4,459,478 طالبا من برامج الدعم الاجتماعي، وخاصة في العالم القروي، كما استفاد ما مجموعه 1,040,615 من الإطعام المدرسي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المستفيدين من النقل المدرسي ليبلغ ما مجموعه 580,266 مستفيدا، بنسبة 83.3% في الوسط القروي.