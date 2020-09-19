تراجع وتيرة صعود الدولار أمام الدينار الليبي بعد اتفاق فتح النفط

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية تراجعاً وانخفاضاً ملحوظاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم السبت عند الساعة 13:19، بـ6.04 دنانير، منخفضاً بذلك ما مقداره 3.82%.

بدوره انخفض اليورو بمقدار 3.56% مسجلا 7.05 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل انخفاضاً بمقدار 3.14% مسجلاً 7.7 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 265 ديناراً بانخفاض مقداره 5.02%، فيما سجل كسر الفضة انخفاضاً بمقدار 2.56% مسجلاً 3.8 دنانير.

ويأتي انخفاض الأسعار بعد إعلان خليفة حفتر، أمس الجمعة عن قرار استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي، وذلك بعد أكثر من 8 أشهر على إغلاقه وخسارة نحو 10 مليارات دولار.