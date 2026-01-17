ترامب: أتواصل هاتفياً مع الرئيس الصيني أسبوعياً

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجري محادثات هاتفية منتظمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ تقريبا كل أسبوع، مؤكداً على استمرار التواصل المباشر بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم.

وفي مقابلة مع الصحيفة البريطانية ديلي ميل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “لدي اتصالات مجدوَلة مع شي جين بينغ. نحن نتحدث تقريبا كل أسبوع”، وأضافت الصحيفة أن ترامب أوقف المقابلة في مرحلة ما ليجري مكالمة هاتفية مباشرة مع الرئيس الصيني.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الحوار بين الولايات المتحدة والصين تطورات مهمة على أكثر من صعيد، حيث بحث الزعيمان قضايا تجارية حساسة تشمل الرسوم الجمركية والمنتجات الاستراتيجية، إضافة إلى ملف تايوان الذي يشكل محور نقاشات مستمرة.

وأشارت المصادر إلى أن بكين أبدت خلال المكالمات رغبتها في التركيز على التعاون طويل الأمد بدلاً من اتخاذ إجراءات انتقامية متبادلة، في حين يتوقع مراقبون أن يشهد عام 2026 فترات من الاستقرار النسبي في العلاقات الثنائية، مع مؤشرات على إمكانية عقد اجتماعات قمة مباشرة واتفاقات تجارية تهدف إلى تخفيف التوترات الاقتصادية، رغم استمرار الخلافات الهيكلية المتعلقة بالتجارة والقضايا الأمنية الإقليمية.