ترامب: أجريت مباحثات مع العاهل السعودي وولي عهده وهما منفتحان على السلام

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أجرى مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، و”أنهما منفتحان على السلام وسينضمان إليه”.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال استضافته وفودا من كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض للتوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدان الثلاث مع بعضها..

هذا وتُجرى اليوم الثلاثاء، مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، في البيت الأبيض.

وستتم مراسم التوقيع بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.