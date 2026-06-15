ترامب: أدرس حماية «الشرق الأوسط» مقابل 20% من إيرادات المنطقة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس خيار جعل الولايات المتحدة “حامية الشرق الأوسط” مقابل نسبة تبلغ 20% من إيرادات المنطقة، وذلك في حال فشل إيران في التوصل إلى اتفاق نووي نهائي مع واشنطن، مؤكداً أنه في هذا السيناريو سيستأنف الهجمات العسكرية على طهران.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مكالمة هاتفية استمرت 28 دقيقة مع وسائل إعلام أمريكية، حيث قال إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع إيران يضمن في نهاية المطاف أن يكون مضيق هرمز “مفتوحاً بشكل دائم”.

وفي سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب، عقب مفاوضات مكثفة استمرت عدة أشهر، موضحاً أن الاتفاق يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الليلة، وذلك بعد إقرار نص مذكرة التفاهم الخاصة بمفاوضات إنهاء الحرب المعروفة باسم “مفاوضات إسلام آباد” مساء 14 يونيو، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران، موجهاً التهنئة لجميع الأطراف المشاركة في المفاوضات، وقال عبر منصة “تروث سوشيال” إنه أصدر تفويضاً كاملاً بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة والتجارة الدولية من دون فرض أي رسوم عبور، بالتزامن مع رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران بشكل فوري.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، عقب مفاوضات مكثفة، مؤكداً أن الجانبين وافقا على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان، على أن يقام حفل التوقيع الرسمي يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا بحضور الأطراف المعنية والوسطاء المشاركين.

وفي تطور سابق، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية وقف ضرباتها ضد إسرائيل في 8 يونيو، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن إسرائيل أوقفت أيضاً هجماتها على إيران بناءً على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعود جذور التصعيد إلى اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، واستمرارها نحو 40 يوماً، حيث أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الملاحة العالمية.

وفي 8 أبريل، توصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقاً تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات مع الإبقاء على الحصار البحري.