ترامب: أراقب عن كثب تصرفات موسكو وكييف بشأن النزاع في أوكرانيا

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يتابع عن كثب تحركات موسكو وكييف المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيراً إلى أنه سيعلن عن خطوات محددة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: “سنرى ما سيحدث، أتابع الأمور عن كثب”، مشيراً إلى احتمال حدوث عواقب إذا لم يتم عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأضاف ترامب أنه تعلّم معلومات جديدة ستكون “مثيرة للاهتمام جداً” وأن الجمهور سيكتشف تفاصيلها قريباً. لكنه رفض الكشف عما إذا كان قد تحدث مع بوتين في الأسبوع الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في إنهاء النزاع قائلاً: “أريد أن يتوقف هذا”.

أمريكا وفرنسا تؤكدان مواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في أوكرانيا

اتفق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، خلال اتصال هاتفي، على مواصلة التعاون في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مع اتخاذ تدابير لضمان سلام دائم ومستقر في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن الوزيرين أكدا أهمية تسوية تفاوضية شاملة للصراع في أوكرانيا، مشددين على دور الحوار الدبلوماسي في تحقيق تسوية طويلة الأمد وتفادي التصعيد العسكري.

وأشار البيان إلى أن روبيو أعرب عن معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها مكافأة حركة “حماس” على أحداث 7 أكتوبر الماضي، وإعاقة الجهود الرامية إلى إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم.

رئيس الوزراء الإسباني يحذر: المعايير المزدوجة للغرب في أوكرانيا وغزة “تهدد مكانته العالمية”

حذر رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أن استمرار المعايير المزدوجة التي يتبناها الغرب في تعامله مع الأزمتين في أوكرانيا وغزة، يهدد مكانته ومصداقيته على الساحة الدولية.

وفي مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية، قبيل لقائه المرتقب مع نظيره البريطاني كير ستارمر في لندن، وصف سانشيز رد فعل الغرب على الحرب الإسرائيلية في غزة بأنه من “أحلك فصول العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين”، مؤكداً أن ضعف الاستجابة الأوروبية لهذه الأزمة يمثل فشلاً ذريعًا.

وكان سانشيز أول زعيم أوروبي رفيع المستوى يتهم إسرائيل صراحة بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وأبدى ارتياحه لبدء بعض الدول الأوروبية باتباع خطوات إسبانيا في الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه انتقد التردد والانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حيال اتخاذ إجراءات ضاغطة على إسرائيل.

وأكد أن استمرار هذا التباين في المعايير بين دعم أوكرانيا مقابل التراخي تجاه ما يحدث في غزة، يقوض مصداقية الغرب ويضعف مكانته العالمية، داعياً إلى تحرك أوروبي فعال يتضمن فرض عقوبات مالية على إسرائيل، وتعليق الشراكة الاستراتيجية معها.