ترامب: أفكر في جعل فنزويلا «الولاية 51»

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة عبر منصته “تروث سوشال” تُظهر فنزويلا ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، مع الإشارة إليها باعتبارها “الولاية 51”، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا على المستويين السياسي والإعلامي.

وأظهرت الخريطة فنزويلا مدمجة ضمن الأراضي الأمريكية، مع وضع العلم الأمريكي عليها، في إشارة رمزية اعتبرها مراقبون رسالة سياسية تعكس توجهات مثيرة للجدل في السياسة الخارجية الأمريكية.

ويأتي هذا المنشور بالتزامن مع توجه ترامب إلى الصين للمشاركة في قمة مرتقبة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، ما أضاف بعدًا سياسيًا إضافيًا للجدل الذي أثاره المنشور.

وكان ترامب قد لمح في وقت سابق إلى فكرة جعل فنزويلا الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة، في تصريحات وصف فيها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بأنها تمتلك ثروات نفطية ضخمة يمكن أن تعزز الاقتصاد الأمريكي.

كما أشار خلال تصريحات إعلامية إلى أن فنزويلا تتمتع بموارد طبيعية كبيرة، معتبرًا أن العلاقات معها يمكن أن تأخذ مسارًا مختلفًا في حال تحسن التعاون بين البلدين.

وفي المقابل، أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز أن بلادها لم تناقش أو تدرس مطلقًا فكرة الانضمام إلى الولايات المتحدة، حتى في ظل التغيرات السياسية الأخيرة والتقارب النسبي في بعض الملفات الاقتصادية.

وتشهد العلاقات بين واشنطن وكاراكاس تحولات متسارعة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد إجراءات اقتصادية وسياسية متبادلة، شملت إعادة فتح قطاعات النفط والتعدين أمام الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا الأمريكية.

ويأتي الجدل الأخير في وقت تتصاعد فيه التحركات الدبلوماسية الأمريكية في أكثر من ملف دولي، بالتزامن مع إعادة رسم ملامح السياسة الخارجية لواشنطن تجاه عدد من الدول الغنية بالموارد.