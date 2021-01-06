ترامب أمام أنصاره: لن نستسلم ولن نعترف بالهزيمة أبدًا

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، لحشد من أنصاره، إنه لن يستسلم مطلقا ولن يعترف أبدا بالهزيمة أمام جو بايدن معيدا التأكيد مرة أخرى دون سند على أن الانتخابات شهدت تزويرا واسع النطاق.

وأضاف ترامب خلال تجمع مُمول من حملته الانتخابية في متنزه قرب البيت الأبيض: “لن نستسلم أبدا ولن نعترف بالهزيمة”.

وأردف: “فزنا بالانتخابات فوزا كبيرا والنتائج لم تكن متقاربة”، مؤكدا “لن نتنازل ولن نتخلى ولن نعترف بالهزيمة”.

وتابع: “حصلت على 75 مليون صوت انتخابي ومع ذلك يقولون إنني لم أفز، لن نسمح بإسكات أصواتكم ولن نقبل بذلك”.

كما دعا نائب الرئيس مايك بنس، إلى إعادة الأصوات الانتخابية إلى الولايات لإعادة التصديق عليها.

ونوه ترامب إلى جلسة الكونغرس اليوم المخصصة لتصديق النتائج قائلا: “آمل أن يقوم مايك بنس بالعمل الصحيح لأنه لو فعل ذلك سنفوز بالانتخابات”.

وأفاد: “على بنس حماية دستورنا وكل ما عليه القيام به أن يطلب من الولايات إعادة النظر في التصديق على الانتخابات”.

وأوضح ترامب في كلمته أن “الولايات تريد إعادة التصويت ويجب إعادة التحقق من الأصوات”، مضيفا: “نحن كسبنا هذه الانتخابات وكان فوزا ساحقا”.

وشدّد على أنهم لن يقبلوا بالتنازل لرئيس خسر الانتخابات من أجل أن يحكم 4 سنوات، مشيرا إلى أن الديمقراطيين حاولوا سرقة الانتخابات وهي أكبر سرقة بتاريخ الولايات المتحدة والكل يعلم ذلك.

كما أكد ترامب أن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة ليست نزيهة وأصبحت عدوا للشعب الأمريكي.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” باحتشاد عشرات الآلاف من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة في المنطقة.

ودعا ترامب أنصاره للمسير إلى مبنى الكونغرس ودعوة “النواب الشرفاء” إلى الاعتراض على نتائج انتخابات الرئاسة.

وقال ترامب: “سنوقف سرقة الانتخابات ولدينا مزيد من الأدلة على فوزنا بتلك الانتخابات”.

وتجمع عشرات الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في “مسيرة إنقاذ أمريكا” في حديقة “إيليبس” جنوبي البيت الأبيض.