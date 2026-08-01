ترامب: أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيد موقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب على الصحراء، مشددًا على دعم واشنطن لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل دائم للنزاع.

وجاء ذلك في برقية بعث بها الرئيس الأمريكي إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، السبت، بمناسبة الذكرى الـ27 لعيد العرش، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي.

وأوضح ترامب في رسالته أن الولايات المتحدة “تعترف بسيادة المغرب على الصحراء”، معتبرًا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي “جاد وذو مصداقية وواقعي”، وأن أي مسار آخر من شأنه إطالة أمد الوضع القائم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع، مضيفًا أن الوقت حان للتوصل إلى حل يخدم الاستقرار الإقليمي.

وقال ترامب في البرقية إن الولايات المتحدة والمغرب يحتفلان بمرور 250 عامًا من العلاقات التاريخية والصداقة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل بين البلدين.

وأشاد الرئيس الأمريكي بالدور الذي يقوم به المغرب في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى جهود المملكة في مكافحة التطرف ودعم السلام، إضافة إلى دورها ضمن اتفاقيات أبراهام والتعاون المشترك لتعزيز أمن منطقة الساحل.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد ترامب رغبة واشنطن في توسيع الشراكة مع الرباط، موضحًا أن إدارته كلفت فرق عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي مع المغرب، بما يشمل منطقة الصحراء.

وأشار إلى أن التعاون المستقبلي سيركز على قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، والدفاع، بما يدعم الاستثمارات ويعزز الشراكة بين البلدين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن رؤية المغرب للنمو الاقتصادي تفتح آفاقًا جديدة للازدهار للشعبين الأمريكي والمغربي، مؤكدًا تطلعه إلى بناء مرحلة جديدة من التعاون المشترك.

وختم ترامب رسالته بالتأكيد على استمرار العمل مع المغرب لتعزيز المصالح المشتركة، وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين.

هذا وتُعد قضية الصحراء من أبرز الملفات السياسية في منطقة شمال إفريقيا، حيث يشهد الإقليم نزاعًا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر بشأن مستقبل المنطقة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى قد أعلنت اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 2020، ضمن سياق اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.