ترامب: أمريكا ستمتلك غزة وفوجئت برفض مصر والأردن «الخطة» رغم تلقّيهم مساعدات بـ«المليارات»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “الولايات المتحدة ستمتلك غزة، ولن تكون هناك “حماس”، وسنبدأ في تطويرها”، لافتا إلى أن غزة حاليًا “غير صالحة للعيش”، معتبرًا أن سكانها سيختارون المغادرة إذا أُعطوا الخيار”.

وأشاد ترامب، “بالموقع الاستراتيجي لقطاع غزة، متسائلًا عن سبب تخلي إسرائيل عنه، كما أعرب عن استغرابه لعدم ترحيب الأردن ومصر بخطته المقترحة، رغم المساعدات الأمريكية الكبيرة التي تتلقاها الدولتان. وقال: “نحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنويا، وفوجئت بعدم ترحيبهما بالخطة”.

وأكد ترامب أن “خطته بشأن غزة هي مجرد توصية وليست إلزامية، قائلًا: “خطتي جيدة، لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها”.

الولايات المتحدة تعلن رفض مصر والأردن والسعودية والإمارات خطة الرئيس ترامب بشأن غزة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه “أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن غزة”.

وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن “هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها”.

وتابع: “نأمل أن يقدم العرب رؤية واضحة لإعادة إعمار غزة وإدارتها بشكل يضمن الاستقرار والأمن للقطاع”.

وقال روبيو: “علينا ألا نسمح “لحماس” بحكم غزة أو إعادة بناء قوتها أو مهاجمة إسرائيل مرة أخرى”، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي في أي خطة مستقبلية لغزة يتمثل في تحديد من سيحكم القطاع، معتبرًا أن “حماس” لا يمكن أن تكون جزءًا من هذه المعادلة”.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد عدم السماح لـ”حماس” بإدارة غزة مرة أخرى

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايكل والتز، خلال مشاركته في مؤتمر “العمل السياسي المحافظ” (CPAC)، أن حركة “حماس” لن يُسمح لها بإدارة قطاع غزة مرة أخرى.

ونقل موقع “i24” عن والتز قوله: “لا يمكن السماح “لحماس” بالوجود بأي شكل من الأشكال في المستقبل”، مشيرًا إلى أن الحركة ترفض حل الدولتين وتمنع تحقيق هذا الهدف”.

وأضاف والتز، “أن الإدارة الأمريكية تعمل على إخراج أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في غزة، قائلًا: “نحن ملتزمون بإخراج كل من نستطيع إنقاذه”. كما أشاد بدور الرئيس السابق دونالد ترامب في فرض “ثمن باهظ” على الأطراف المعنية، مما أدى إلى تنفيذ اتفاقيات متعلقة بالرهائن”.

وفي وقت سابق، دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، “إلى حرب أخرى في قطاع غزة بزعم خرق حركة “حماس” للاتفاق مع تل أبيب”.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن بن غفير” دعوته إلى “تجديد الحرب على غزة، ووقف كل المساعدات الإنسانية، معتبرا أن هذا الأمر هو الحل الوحيد لعودته إلى حكومة بنيامين نتنياهو”.