ترامب: أمريكا لا تريد استخدام سلاحها الأقوى في العالم

وقال خلال تجمع حاشد في ولاية ميشيغان اليوم الخميس “ننتج أقوى سلاح في العالم. لا نريد حتى التحدث عن ذلك. لا نريد استخدامه. ونحن يمكننا أن نمتنع عن استخدامه والاكتفاء بمجرد امتلاكه”.

وذكر ترامب الذي يتعرض لإجراءات عزل في الكونغرس هذه الأيام، أن الولايات المتحدة “تبني غواصات لم يرها أحد من قبل” وهي ترفض طلبات الدول الأخرى لبيع مثل هذه الغواصات النووية.

وبشكل منفصل، تحدث ترامب عن أحدث قاذفة مقاتلة تنتجها بلاده من طراز F-35 وعن الممثل الهوليودي توم كروز، الذي لعب الدور الرئيسي للطيار المقاتل في فيلم “توبغان”.

وقال ترامب وسط قهقهة الجمهور وتعالي ضحكاته: “كنت في أحد الأماكن التي تعرض تلك المقاتلات. قابلت الطيارين هناك. وبصراحة، هم يبدون أفضل من توم كروز. فيلم جيد. شاب جيد، بالمناسبة: الوجوه متشابهة، ربما هم أفضل قليلا، أجسامهم أكبر وأقوى. يمكنهم القتال بالتأكيد .