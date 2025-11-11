ترامب: أمريكا لن تمول أوكرانيا بعد الآن وستعتمد على دول الناتو

صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة لم تعد تمول أوكرانيا في الفترة الحالية، بل أصبح التمويل يتم عبر دول أخرى تسدد ثمن الأسلحة الموجهة إلى كييف.

وقال ترامب للصحفيين تعليقًا على النزاع في أوكرانيا: “لم نعد ننفق الأموال على أوكرانيا بل نتلقى الآن أموالنا من حلف شمال الأطلسي”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبيع للدول الأوروبية شحنة أسلحة كبيرة بقيمة مليارات الدولارات تشمل صواريخ وأنظمة دفاع جوي وذخائر، حيث سيقوم الحلفاء بنقلها إلى أوكرانيا ثم تجديد مخزونهم عبر مشتريات جديدة من الشركات الأمريكية.

وأكد ترامب أن المخطط حصل على الموافقة الكاملة وسيُنفذ قريبًا بأموال دول الناتو، مشددًا على أن هذه الطريقة تمثل تحولًا في دعم كييف مقارنة بالإجراءات السابقة التي كانت تمولها واشنطن مباشرة.