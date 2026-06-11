ترامب: أنا أحبّ «التضخم» والأرقام رائعة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترحيبه بارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو، قائلاً إنه “يحب التضخم” واصفاً الأرقام الاقتصادية الأخيرة بأنها “رائعة”، وذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب بيانات وزارة العمل الأمريكية التي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4.2% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع زيادة شهرية بلغت 0.5% في مايو وحده، في ظل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة.

وأظهرت البيانات أيضاً أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 3.9% في مايو، بعد زيادة 3.8% في أبريل و10.9% في مارس، ما يعكس استمرار الضغوط على سوق الطاقة في الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وفي تعليقاته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يشعر بالقلق من هذه الأرقام، مضيفاً: “لا، أنا أحبها، الأرقام كانت رائعة”، مؤكداً أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط نتيجة إزالة ملايين البراميل و22 سفينة من إيران، على حد قوله، ما أدى إلى وصول سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاقتصاد الأمريكي كان في أفضل حالاته قبل الحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الأسواق سجلت مستويات قياسية، سواء في سوق الأسهم أو صناديق التقاعد 401k، قبل أن تدفع التطورات الجيوسياسية نحو تغييرات في المشهد الاقتصادي.

كما شدد على أن أولوية إدارته كانت منع إيران من امتلاك سلاح نووي، قائلاً إن قراراته العسكرية جاءت في هذا السياق، رغم ما وصفه بالتأثير على الاقتصاد والأسواق.

وتشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين إلى أن الارتفاع في الأسعار شمل الطاقة والغذاء والقطاعات الخدمية، في وقت تتواصل فيه تداعيات التوترات في الشرق الأوسط على أسواق النفط العالمية، خصوصاً بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط والغاز العالمية.

وفي المقابل، يتمسك البيت الأبيض بموقفه القائل إن التضخم وأسعار النفط مرشحة للانخفاض بمجرد انتهاء الصراع، رغم استمرار التوترات العسكرية وعدم وضوح موعد لنهاية المواجهة بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي جدلاً سياسياً متصاعداً حول كلفة المعيشة قبل الانتخابات المقبلة، وسط انتقادات من خصوم ترامب لطريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية خلال فترات التصعيد العسكري.