ترامب: أنفقنا دون مبرر «تريليونات الدولارات» لحماية أوروبا من روسيا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنفاق الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على حلف شمال الأطلسي “الناتو” بهدف حماية أوروبا من روسيا بأنه “أمر مثير للسخرية”، في تصريحات جديدة أعادت الجدل حول مستقبل التحالف العسكري الأبرز بين ضفتي الأطلسي، وفق ما نقلته وكالة نوفوستي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية إن بلاده أنفقت مبالغ ضخمة على الناتو لمساعدة أوروبا على حماية نفسها من روسيا، مضيفًا أن هذا الإنفاق الضخم يستحق إعادة تقييم شاملة.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تجد نفسها في موقع “حماية نفسها من روسيا عبر حماية الآخرين”، معتبرًا أن هذا المنطق “غير منطقي” على حد وصفه، ومؤكدًا أن هذه القضية ستخضع لنقاش جاد خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن واشنطن أنفقت تريليونات الدولارات على الحلف، وهو ما يراه “غير مبرر” في ظل طبيعة التوازنات الأمنية الحالية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في شكل العلاقة مع الناتو.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إعادة تقييم شراكتها داخل الحلف، خاصة بعد ما وصفه بعدم تقديم الدعم الكافي لواشنطن في عمليتها ضد إيران.

كما أعرب عن اعتقاده بأن حلفاء الولايات المتحدة داخل الناتو قد لا يقدمون الدعم المطلوب إذا احتاجت إليهم واشنطن في المستقبل، ما يطرح تساؤلات حول متانة الالتزامات داخل التحالف.

في المقابل، كانت موسكو قد عبّرت مرارًا عن قلقها من توسع نشاط حلف الناتو بالقرب من حدودها الغربية، ووصفت هذا التوسع بأنه “غير مسبوق” ويؤثر على منظومة الأمن الأوروبي.

وأكدت روسيا أنها لا تشكل تهديدًا لأي دولة، لكنها في الوقت نفسه تحتفظ بحق الرد على أي خطوات تراها مهددة لأمنها القومي.