ترامب: أوروبا ستتحمّل تكلفة الأسلحة الأمريكية الموجهة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن معظم الأسلحة الأمريكية المنقولة إلى أوروبا ستُخصص لأوكرانيا، على أن يتحمّل الاتحاد الأوروبي كامل تكلفتها، في خطوة وصفها بأنها “كان يجب أن تُعتمد منذ ثلاث سنوات”.

وقال ترامب خلال مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي في العاصمة واشنطن: “لقد أبرمنا اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، يُلزمهم بتغطية تكاليف جميع المعدات العسكرية، سيتم إرسال الأسلحة إلى أوروبا، ومنها إلى أوكرانيا، وسيتم شراء هذه الأسلحة من شركاتنا الدفاعية داخل الولايات المتحدة”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الشحنات الجديدة ستشمل بطاريات “باتريوت” الدفاعية، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيعوّض واشنطن عن تكلفتها كاملة، دون تحديد عدد الأنظمة المزمع إرسالها.

وفي ظل هذا التصعيد، حثّ وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الدول الأوروبية على “فتح جيوبها” للإسراع في شراء الأسلحة، بينما أبدت دول مثل فرنسا وإيطاليا والمجر تحفظًا على المشاركة في التمويل، ما يثير انقسامات داخل التكتل الأوروبي.

تركيا تدفع نحو السلام

وفي سياق موازٍ، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ستواصل دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، واصفًا الجولة الثالثة من المفاوضات التي عُقدت في إسطنبول أمس بأنها “بنّاءة وموجهة نحو النتائج”.

وقال فيدان عبر منصة “إكس”: “المناقشات عكست توجهاً يركز على النتائج، وهو أمر يستحق الترحيب. التقدم المحرز اليوم يمثل خطوة أخرى نحو التوصل إلى حل”.

وشهدت الجولة الثالثة من المفاوضات، التي عقدت في قصر “سيراغان” بإسطنبول، تقدمًا في ملفات إنسانية، حيث أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي عن تنفيذ عمليات تبادل أسرى واسعة، وتسليم جثامين آلاف الجنود الأوكرانيين، إضافة إلى اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمواصلة الحوار عن بعد.

ومع ذلك، أقرّ ميدينسكي بأن “الفجوة لا تزال كبيرة” في القضايا الجوهرية، وأن “اللقاء المباشر بين زعيمي روسيا وأوكرانيا هو السبيل الحقيقي لإنهاء النزاع”.

وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو

فجر الخميس، هبطت طائرة “إيل-76 إم دي” تابعة للدفاع الروسية في مطار بمقاطعة موسكو، وعلى متنها مجموعة من الجنود الروس الذين تم تحريرهم من الأسر الأوكراني، وفق ما وثقته لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية.

وجاء إعلان الإفراج عن هؤلاء العسكريين مساء الأربعاء، ضمن بيان للدفاع الروسية أفاد بأنهم استعادوا جنودًا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف، بموجب الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي.

كما شمل الاتفاق إطلاق سراح عدد من أسرى الحرب الأوكرانيين في خطوة متبادلة، وسط تأكيد أن الجنود الروس المحررين سيخضعون للعلاج وإعادة التأهيل في مرافق طبية تابعة للدفاع الروسية.

وخلال ختام الجولة الثالثة من مفاوضات اسطنبول، أعلن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن الجانبين اتفقا على تبادل جديد للأسرى قريبًا يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل طرف.