ترامب: أوكرانيا لن تستعيد القرم ولن تنضم للناتو وروسيا لن تتسامح مع «عدو»

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه اختار عدم إجراء اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور القادة الأوروبيين أو فلاديمير زيلينسكي، انطلاقًا من الاحترام الذي يكنّه لبوتين.

وأوضح ترامب، في رده على سؤال صحفي حول الاتصالات الهاتفية الأخيرة في البيت الأبيض، أنه لم يرغب بأن يُفسّر حضوره ضمن المكالمة على أنه عدم احترام للرئيس الروسي.

جاء هذا التصريح ردًا على ما أوردته صحيفة “بيلد”، التي ذكرت أن ترامب “قطع محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي لإجراء مكالمة هاتفية مع بوتين”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا لن تتمكن من استعادة شبه جزيرة القرم أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن الأمرين مستحيلان وأن روسيا لن تقبل بوجود “عدو” على حدودها.

وأضاف ترامب أن “شبه جزيرة القرم سلبت من أوكرانيا كما تُسلب قطعة حلوى من يد طفل صغير، ولم تطلق روسيا رصاصة واحدة لاستعادتها”، منتقدًا الرئيس السابق باراك أوباما على تسليمها.

وأوضح ترامب أن جميع المشاركين في اجتماع البيت الأبيض من القادة الأوروبيين كانوا متفهمين لضرورة أن تقدم أوكرانيا تنازلات إقليمية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن ترسل أي جنود على الأرض في أوكرانيا، على الرغم من تقديم أسلحة ومساعدات مالية كبيرة لكييف.

وأشار إلى أن روسيا تسيطر حاليًا على نحو 79% من دونباس، وأن أوكرانيا تدرك واقع السيطرة الروسية على الأراضي، مؤكدًا أن المفاوضات يجب أن تتم بين بوتين وزيلينسكي، مع احترام دور الولايات المتحدة كطرف بعيد عن الصراع.

كما لفت ترامب إلى أنه اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيدًا عن القادة الأوروبيين ونظيره الأوكراني، احترامًا له، موضحًا أن العلاقة مع بوتين جيدة والأهم بالنسبة له هو إنهاء الحرب قبل أي لقاء ثلاثي محتمل بين الأطراف.

بوتين يقترح لقاء زيلينسكي في موسكو لإنهاء الحرب الأوكرانية

أفادت مصادر مطلعة الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح عقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في موسكو، في خطوة تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت وكالة “فرانس برس” أن الاقتراح جاء خلال محادثة هاتفية بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأشار أحد المصادر إلى أن بوتين تحدّث عن إمكانية اللقاء في موسكو، فيما رد زيلينسكي بالرفض.

لافروف: رفض أوكرانيا الحياد والانضمام للناتو ينفي أسس اعترافها باستقلالها

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن رفض أوكرانيا اتباع سياسة الحياد وعدم الانضمام إلى حلف “الناتو” يعني إنكار المبادئ الأساسية التي تأسس عليها اعتراف المجتمع الدولي باستقلالها.

وأوضح لافروف أن “التغييرات في الأراضي غالبًا ما ستكون جزءًا لا يتجزأ من التوصل إلى اتفاقيات، وإذا رفضت كييف الحياد وعدم الانضمام لحلف الناتو، فإن الأحكام التي كانت أساس الاعتراف باستقلالها ستختفي”.

وبخصوص المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الروسي والأمريكي، أكد لافروف أن الطرفين شددا على ضرورة حل النزاع الأوكراني بطريقة تمنع تكرار أسبابه، مع مراعاة مصالح جميع الدول في المنطقة.

وأضاف أن قمة ألاسكا أظهرت التزام الإدارة الأمريكية بمحاولة معالجة جوهر المشاكل وحل الأسباب الجذرية للأزمة التي نشأت في أوكرانيا نتيجة سياسات الغرب، تحت قيادة إدارة جو بايدن السابقة، بهدف استخدامها كأداة لاحتواء روسيا وإلحاق ما يُسمى بـ”الهزيمة الاستراتيجية” بها.

وأشار لافروف أيضًا إلى أن قضية العقوبات لم تُناقش خلال القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا.

دميترييف ينشر صورًا لترامب أثناء اتصالاته ببوتين وزيلينسكي مصحوبة بأغانٍ شعبية

نشر كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صورًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اتصاله بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، مصحوبة بأغنية شعبية روسية شهيرة بعنوان “ماتوشكا”.

وأرفق دميترييف المنشور على حسابه بـ “إنستغرام” بتعليق: “مكالمة مع الرئيس بوتين”، وتضمن صورًا للخريطة الأوكرانية الموضوعة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى ترتيب مكتب ترامب أثناء المكالمة.

كما نشر صورتين إضافيتين؛ الأولى تظهر ترامب وهو يتحدث مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمام الخريطة نفسها، والثانية كاريكاتورية على نمط مسلسل “ذا سيمبسونس”، مع أغنية The Simpsons Theme وسؤال للمتابعين: “أي صورة أفضل؟”.

وكان دميترييف قد نشر سابقًا صورًا لترامب وزيلينسكي مع أغنية نيكولاس بريتل، وصورة للقاء ترامب وبوتين في ألاسكا مصحوبة بأغنية جون لينون “Imagine”.

أغنية “ماتوشكا” التي أرفقت بالصور اكتسبت شهرة واسعة في عام 2024 رغم إصدارها في 2022، ويربط الخبراء نجاحها بالرمزية الوطنية العميقة والأسلوب الشعبي الأصيل الذي تتسم به.

إسرائيل تعين عوديد يوسف سفيرًا لها لدى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن تعيين عوديد يوسف، نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمسؤول عن شعبة الشرق الأوسط وعملية السلام، سفيرًا لإسرائيل لدى روسيا.

وأوضح بيان الخارجية أن لجنة تعيين السفراء برئاسة وزير الخارجية جدعون ساعر اتخذت القرار، مشيرًا إلى أن الترشيح سيعرض قريبًا على الحكومة للموافقة النهائية. ومن المقرر أن يتسلم يوسف مهامه خلفًا لسلفه غالبرين، التي ستغادر منصبها في أكتوبر المقبل لتتولى رئاسة دائرة أوروبا بالخارجية.

ويتمتع الدبلوماسي الجديد بخبرة واسعة، حيث شغل سابقًا منصب سفير إسرائيل في كينيا، وعمل في سفارات إسرائيل بموسكو وواشنطن وسنغافورة، بالإضافة إلى قيادته دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية حاليًا.