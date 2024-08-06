ترامب: أول ما سأفعله سأتواصل مع «بوتين» إذا فزت بالانتخابات!

قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري الأمريكي والرئيس السابق دونالد ترامب، “إن أول ما يعتزم القيام به، حال نجاحه في الانتخابات الرئاسية، التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وفي مقابلة له على منصة Kick، قال ترامب: “إذا فزت في الانتخابات، فإن أول ما سأفعله هو التواصل مع بوتين، والاتصال بزيلينسكي، وأنا أعرفهما جيدا، وسأحثهما على البدء في حل الصراع بأوكرانيا”.

وكان ترامب، خلال المناظرة الانتخابية مع بايدن، 27 يونيو الماضي، بالتوصل إلى حل للصراع الأوكراني، مشددا “على أن الصراع لم يكن ليحدث أبدا، لو كانت موسكو تحترم الرئيس الأمريكي”.