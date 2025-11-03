ترامب: أيام مادورو كرئيس لدولة فنزويلا «باتت معدودة»!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن أيام نيكولاس مادورو كرئيس لفنزويلا باتت معدودة، مؤكداً في الوقت نفسه عدم اعتزام الولايات المتحدة شن حرب ضد فنزويلا.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس، رداً على سؤال عن احتمال شن هجوم عسكري، أنه لا يعتقد بوقوع ذلك، لكنه أكد أن إمكانية انتهاء فترة حكم مادورو قائمة.

وتتهم واشنطن نظام مادورو بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة، متهمة إياه بتحويل فنزويلا إلى دولة مخدرات وإقامة شراكات مع العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا وأميركا عبر ما يُعرف بـ كارتل الشمس، الذي يشتبه بتورط مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى فيه.

ونفى ترامب الجمعة اتخاذ أي قرار بشن ضربات عسكرية داخل فنزويلا، رغم الإجراءات التي اتخذتها إدارته ضد مادورو، أبرزها مضاعفة المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي إلى 50 مليون دولار، وزيادة الوجود العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي، بما في ذلك نشر أكبر حاملة طائرات في العالم وسفينة حربية مزودة بصواريخ بالقرب من فنزويلا.

ورد مادورو، السبت، بالقول إن بلاده بريئة من اتهامات واشنطن المتعلقة بالمخدرات، معتبرًا أن الحملة الأميركية تهدف لتبرير حرب وتغيير النظام والاستيلاء على ثروات النفط. وأكد أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية ورابع أكبر احتياطيات غاز في العالم، مؤكداً رفضه لأي تدخل عسكري مباشر.

وسبق أن كشفت تقارير أن مادورو أعد مسودة طلب لمعدات عسكرية من روسيا، بالتزامن مع حشد القوات الأميركية في الكاريبي، بينما استمرت عمليات البحرية الأميركية في اعتراض قوارب تهريب المخدرات قبالة السواحل الفنزويلية، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص خلال الأسابيع الماضية.