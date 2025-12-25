ترامب: أيام مادورو معدودة!

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطط بلاده لتنفيذ ضربات برية على مواقع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، في خطوة تعكس تصعيد واشنطن في جهود مكافحة تهريب المخدرات عبر المنطقة.

وقال ترامب خلال تهنئته للقوات الأمريكية بمناسبة عيد الميلاد الكاثوليكي: “الآن سنقاتل على الأرض”، في إشارة إلى استهداف العصابات المنظمة التي تنتشر في فنزويلا ودول أخرى بالمنطقة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أثناء مخاطبته طاقم حاملة الطائرات “يو إس إس جيرالد فورد” في البحر الكاريبي: “الآن هذا مكان مثير للاهتمام للتواجد فيه”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أشهر شهدت عمليات متكررة للجيش الأمريكي لتدمير قوارب يُزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا، خصوصًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، كما أوردت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، التي أكدت أن الجيش الأمريكي يعمل على خيارات لاستهداف تجار المخدرات داخل فنزويلا بشكل مباشر.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الأمريكي في 3 نوفمبر عن رأيه بأن أيام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو “باتت معدودة”، مؤكدًا في الوقت ذاته أن واشنطن لا تعتزم شن حرب شاملة على فنزويلا، في حين تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية للحد من نشاط شبكات المخدرات.

من جانبها، اعتبرت الحكومة الفنزويلية أن الإجراءات الأمريكية “استفزاز يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاك للاتفاقيات الدولية التي تجعل البحر الكاريبي منطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية”.

وأكدت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، على تضامنها مع فنزويلا، موضحة أنها تُحافظ على اتصال دائم مع القيادة الفنزويلية، ومستعدة للاستجابة لأي طلبات لدعم كاراكاس، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الكاريبي.

رويترز: واشنطن تركز على حصار صادرات النفط الفنزويلي لشهرين على الأقل

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مسؤول أمريكي، أن البيت الأبيض أصدر توجيها للقوات الأمريكية بالتركيز على تنفيذ حصار على صادرات النفط الفنزويلي لمدة لا تقل عن شهرين.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، أن التركيز سيكون شبه حصري على الحصار النفطي خلال الشهرين المقبلين، مع إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة، لكن الأولوية استخدام الضغط الاقتصادي عبر العقوبات على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتحقيق أهداف واشنطن.

وتشير التقديرات داخل البيت الأبيض إلى أن فنزويلا قد تواجه كارثة اقتصادية بحلول نهاية يناير ما لم تقدم تنازلات جدية للولايات المتحدة.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية قد استولت مؤخرا على ناقلتي نفط في البحر الكاريبي، وحاولت مطاردة ناقلة ثالثة يعتقد أنها جزء من “الأسطول الخفي” الذي تستخدمه فنزويلا للالتفاف على العقوبات الدولية.

وسبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف حكومة فنزويلا كمنظمة إرهابية أجنبية، وفرض حصار كامل على جميع ناقلات النفط المتجهة من وإلى البلاد، مؤكدا استمرار احتجاز ناقلات النفط الفنزويلية ومطالبة كاراكاس بإعادة ما وصفه بالأصول والنفط والأراضي المسروقة من الولايات المتحدة، مع وعود بشن ضربات ضد تجار المخدرات في منطقة الكاريبي.

ورفضت كاراكاس هذه الإجراءات واعتبرتها استفزازا وانتهاكا للاتفاقيات الدولية، فيما وصفت وزارة الخارجية الفنزويلية الاستيلاء المسلح على الناقلات بأنه سرقة سافرة وعمل قرصنة دولية، مؤكدة نيتها اللجوء إلى الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي.