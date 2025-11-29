ترامب: أي وثيقة قدمها بايدن «النعسان المتعجرف» ملغاة!

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء جميع الوثائق والأوامر التنفيذية التي وقعها سلفه الديمقراطي جو بايدن باستخدام ما يعرف بالقلم الآلي، متهمًا بايدن بفقدان الأهلية العقلية وإساءة استخدام السلطة خلال رئاسته.

وجاءت الخطوة عبر منشور على منصة تروث سوشيال، حيث قال ترامب: “أي وثيقة وقعها جو بايدن باستخدام القلم الآلي، والتي تمثل نحو 92 بالمئة من الوثائق، تُلغى بموجب هذا ولن يكون لها أي أثر. جميع الأوامر التنفيذية وأي وثائق لم يوقعها بايدن مباشرة ألغيت، لأن من شغّلوا القلم الآلي فعلوا ذلك بشكل غير قانوني.”

وأعلن اترامب، أن أي وثيقة موقعة من الرئيس جو بايدن، الذي وصفه بـ”النعسان المتعجرف”، باستخدام القلم الآلي، ملغاة ولن يكون لها أي أثر أو مفعول.

وشدد ترامب على أنه لا يسمح باستخدام القلم الآلي إلا بموافقة صريحة من رئيس الولايات المتحدة شخصياً.

وذكر الرئيس الأمريكي أن اليسار المتطرف الذي أحاط ببايدن في المكتب البيضاوي، انتزع الرئاسة منه.

وأعلن ترامب أنه ألغى بموجب ذلك جميع الأوامر التنفيذية وأي شيء آخر لم يوقعه جو بايدن المتعجرف بيده مباشرة، لأن الأشخاص الذين أداروا القلم الآلي تصرفوا بشكل غير قانوني.

وأشار في تدوينته إلى أن جو بايدن لم يكن ضالعا في “عملية القلم الآلي”، وإذا ادعى ذلك فسيحاكم بتهمة “شهادة الزور”.

القلم الآلي: تقنية تاريخية للرؤساء

القلم الآلي هو جهاز يقوم بتكرار توقيع الرئيس على الوثائق تلقائيًا باستخدام حبر حقيقي، مما يتيح له توقيع آلاف الوثائق بسرعة دون الحاجة للتوقيع اليدوي على كل واحدة. يحتوي الجهاز على ذراع ميكانيكية تحمل قلمًا أو رصاصًا وتنسخ التوقيع بدقة على الورق.

تعود فكرة القلم الآلي إلى القرن التاسع عشر، حيث استخدم جهاز “بوليغراف” Polygraph لنسخ التوقيعات.

حصل على براءة اختراع في الولايات المتحدة عام 1803، وبدأ استخدامه توماس جيفرسون خلال فترة رئاسته.

بعد الحرب العالمية الثانية، طوّر روبرت دي شازو جونيور الجهاز على نطاق تجاري، وأصبح يُستخدم على نطاق واسع داخل الحكومة الأمريكية.

والرؤساء الذين اعتمدوا القلم الآلي بشكل رسمي أو شبه رسمي: هاري ترومان، جيرالد فورد، ليندون جونسون، جون كينيدي، جيمي كارتر، ريتشارد نيكسون، وباراك أوباما الذي استخدمه لأول مرة لتوقيع تمديد قانون Patriot Act عام 2011 أثناء وجوده في فرنسا.

والشركة المصنعة، أوتو بين، تقول إن الجهاز يُستخدم منذ أكثر من 60 عامًا من قبل القادة حول العالم لأنه يتيح لهم التركيز على القضايا الهامة دون التضحية بالوقت اللازم لإدارة الوثائق اليومية.

ترامب واتهام بايدن بفقدان الأهلية

اتهم ترامب بايدن بفقدان الأهلية العقلية، زاعمًا أن استخدام القلم الآلي كان دليلاً على أن بايدن لم يكن يدير البيت الأبيض بنفسه.

القرار لا يقتصر على الوثائق التنفيذية فقط، بل يشمل أي أوامر أخرى صادرة بالقلم الآلي، مما يثير تساؤلات قانونية حول مدى نفاذه وتأثيره على المستندات الرسمية.

إجراءات ترامب المتعلقة بالهجرة واللجوء

في الوقت نفسه، أعلنت إدارة ترامب مراجعة جميع بطاقات الإقامة الدائمة “الغرين كارد” والطلبات التي وافقت عليها إدارة بايدن، خاصة من مواطني أكثر من 12 دولة، بعد حادثة إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.

أوقف ترامب النظر في جميع طلبات اللجوء للمواطنين الأفغان فورًا بعد أن تبين أن منفذ الهجوم دخل البلاد ضمن برنامج إعادة التوطين في عهد بايدن.

وزارة الأمن الداخلي ستقوم بإعادة فحص شاملة لجميع طلبات الهجرة واللجوء السابقة لضمان عدم منح الإقامة لأشخاص “لا يضيفون قيمة للولايات المتحدة”.