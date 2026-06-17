ترامب: إذا لم تحسن إيران التصرف سنسقط عليها «القنابل»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق المبدئي مع إيران يبقى مرهونًا بسلوكها خلال المرحلة المقبلة، محذرًا من أن واشنطن ستلجأ إلى “إسقاط القنابل” إذا لم تحسن طهران التصرف.

وأوضح ترامب أن الاتفاق مع إيران “قوي ومهم”، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن بلاده لن تستثمر أي أموال في إيران، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن وجود صندوق تمويلي بقيمة 300 مليار دولار، ومؤكدًا أن أي استثمارات في إيران تعود لقرارات الشركات وليس للحكومة الأمريكية.

وأضاف ترامب أن من يرغب في الاستثمار داخل إيران يمكنه القيام بذلك، لكنه شدد على أن الموقف الرسمي لواشنطن لا يتضمن أي تمويل أو دعم مالي مباشر لطهران.

عراقجي يبحث مع لافروف تفاصيل مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاتفاق ومسار تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما نقلته وزارة الخارجية الإيرانية، استعرض عراقجي خلال الاتصال بنود المذكرة، مشيرًا إلى مسؤولية الولايات المتحدة عن تنفيذ التزاماتها الواردة فيها، مع التأكيد على ضرورة الوقف الكامل للهجمات الإسرائيلية على لبنان ضمن السياق الإقليمي المرتبط بالاتفاق.

وأفادت الوزارة أن المحادثات تناولت أيضًا العلاقات الثنائية بين طهران وموسكو، حيث رحب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بمذكرة التفاهم، في مؤشر على دعم روسي للمسار الدبلوماسي الجاري بين واشنطن وطهران.

كما شدد الجانبان على أهمية دعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي لهذه المذكرة، مع التأكيد على استمرار الجهود الدبلوماسية بين دول الشرق الأوسط بهدف تعزيز الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المناقشات حول تفاصيل الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، خصوصًا ما يتعلق بالبرنامج النووي والعقوبات الاقتصادية وآليات التنفيذ، ضمن إطار تفاهم أولي يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين الجانبين.