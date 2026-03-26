ترامب يؤكد أن إيران تريد الاتفاق.. عراقجي: لا نية لدينا للتفاوض

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، رغم نفي طهران أي استعداد للتفاوض، فيما واصلت إسرائيل ضرباتها على الجمهورية الإسلامية في اليوم السابع والعشرين من النزاع في الشرق الأوسط، الذي يزعزع الاقتصاد العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي خلال عشاء لأعضاء الكونغرس الجمهوريين مساء الأربعاء: “إنهم يفاوضون ويريدون بشدة إبرام اتفاق، لكنهم يخشون الإعلان عنه، خشية أن يُقتلوا على أيدي جماعتهم”.

وفي وقت سابق، حذّر البيت الأبيض من أن ترامب “على استعداد لفتح أبواب الجحيم”، مؤكداً أن “إيران لا يجب أن تخطئ في حساباتها مرة أخرى”.

لكن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكّد في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن “لا نية لدينا للتفاوض”، مشيراً إلى أن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على “الاستمرار في المقاومة”، وأن الرسائل المتبادلة لا تُعد حواراً رسمياً.

وأشار مسؤولان باكستانيان إلى أن الولايات المتحدة نقلت عبر إسلام آباد مقترحاً مؤلفاً من 15 نقطة لوقف الأعمال العدائية إلى إيران، وسط تكثيف المبادرات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة لإنهاء حرب “خرجت عن السيطرة”، بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ولم يُسجّل بعد أي خرق دبلوماسي ملموس، رغم إعلان بكين الخميس أنها لاحظت “مؤشرات لمفاوضات محتملة” بين واشنطن وطهران.

استمرار العمليات العسكرية

في الميدان، واصل الجيش الإسرائيلي شن “ضربات واسعة النطاق” على بنى تحتية في عدة مدن إيرانية، بينها أصفهان ومشهد وتبريز وبندر عباس، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في محافظة فارس، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.

وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص في مدينة كفرقاسم، فيما أعلنت الإمارات عن قتيلين وثلاثة جرحى إثر اعتراض صاروخ بالستي إيراني على مشارف أبوظبي.

كما شملت الضربات مناطق أخرى في السعودية والكويت والبحرين، مستهدفة منشآت للطاقة ومصالح أمريكية.

وأكد الجيش الأمريكي أنه دمر أو ألحق أضراراً بـ”أكثر من ثلثي” منشآت إنتاج المسيّرات والصواريخ الإيرانية، إضافة إلى قواعد بحرية و”92%” من الأسطول الإيراني.

وتؤثر الحرب على الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما دفع أسعار النفط الخام للارتفاع بنحو 60% منذ 28 فبراير، مع لجوء اليابان لاستخدام مخزوناتها الاستراتيجية للمرة الثانية الخميس.

الوضع في لبنان

في لبنان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حزب الله الموالي لإيران، حيث نزح أكثر من مليون شخص منذ اندلاع النزاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل جندي خلال اشتباكات في جنوب لبنان، ليصبح عدد الجنود القتلى ثلاثة منذ بدء الحرب.

وتأتي هذه التطورات بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل في 2 مارس، رداً على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأمريكي الإسرائيلي، فيما توغلت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وواصلت شن الغارات الجوية الواسعة.