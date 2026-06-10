ترامب: إيران هُزمت بالكامل وعلى وشك ضرب «أهداف حيوية»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران استغرقت وقتا طويلا في التفاوض بشأن اتفاق، مؤكدا أنها “عليها الآن أن تدفع الثمن”، في إشارة إلى تصعيد جديد في الخطاب الأمريكي تجاه طهران.

وفي منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، لم يقدم ترامب تفاصيل إضافية حول طبيعة التهديد، إلا أن شبكة “فوكس نيوز” نقلت عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات تستهدف محطات طاقة وجسورا داخل إيران.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الجيش الإيراني يعيش حالة “فوضى عارمة وشاملة”، معتبرا أن معظم قدراته الجوية والبحرية لم تعد موجودة، على حد تعبيره، ومؤكدا أن إيران “هُزمت بالكامل”.

ووصف ترامب إيران بأنها “مجرد كلام بلا أفعال”، مضيفا أن “بلطجي الشرق الأوسط قد انتهى”، في إشارة مباشرة إلى طهران.

وفي منشور لاحق، انتقد ترامب وسائل الإعلام، قائلا إنها ترفض نشر تقارير عن ما وصفه بفعالية “الحصار البحري الأمريكي”، واصفا إياه بأنه “الأكثر نجاحا في تاريخ الحروب البحرية”.

وأضاف أن “لا شيء يمر إلا بإذن الولايات المتحدة”، مشيرا إلى أن إيران “لا تنفذ أي نشاط تجاري، ولا تدفع لجيشها، وتتحول بسرعة إلى دولة فاشلة”، بحسب وصفه.

إلى ذلك، أعلن المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلجأ إلى استخدام القوة العسكرية الأمريكية بكامل قدراتها إذا لم توافق إيران على التوصل إلى اتفاق مع واشنطن خلال ما وصفه بـ”مهلة معقولة”، وفق ما جاء في مقابلة إعلامية مع قناة فوكس بيزنس.

وقال المندوب الأمريكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم في حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال فترة زمنية مناسبة بنشر ما وصفه بـ”القوة العسكرية الهائلة” لإجبار إيران على قبول اتفاق مع الولايات المتحدة، دون تحديد سقف زمني واضح للمفاوضات بين الجانبين.

وأكد أن ترامب يملك زمام المبادرة في ملف إيران، وأنه يتعامل مع التطورات وفق تقديره لما يخدم مصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار النهج التصعيدي في التعامل مع الملف النووي والتوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول مطلع أن فريقا قطريا توجه إلى طهران صباح الأربعاء، ضمن جهود دبلوماسية تهدف إلى التوصل لاتفاق، بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين واشنطن وطهران، بعد ضربات أمريكية استهدفت مواقع داخل إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية أثناء دورية قرب مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” قد أعلنت اكتمال سلسلة ضربات عسكرية ضد أهداف داخل إيران، شملت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادار قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن العملية جاءت في إطار “الدفاع عن النفس”.

وأضافت “سنتكوم” أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 20 هدفا، وأنها تبقى في حالة جاهزية عالية للتصدي لأي رد إيراني محتمل، مشيرة إلى أن العمليات جاءت أيضا ردا على هجمات سابقة استهدفت قوات أمريكية وسفنا تجارية في المنطقة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في مناطق عدة من بينها جزيرة قشم ومدينة سيريك وبندر عباس وجاسك، قرب مضيق هرمز، مع استمرار حالة التوتر العسكري في جنوب البلاد.

حزب الليكود يؤكد ترشح بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة وسط جدل سياسي وتصريحات لترامب تثير التساؤلات

عنوان فرعي:

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل نتنياهو السياسي تعيد فتح النقاش داخل إسرائيل حول قيادة الحرب والانتخابات المقبلة

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً عزمه الاستمرار في السباق السياسي، وذلك في بيان رسمي صدر الأربعاء.

وقال الحزب في بيانه: “رئيس الوزراء نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وبعون الله سيفوز”، في رسالة جاءت لتأكيد موقفه السياسي في مواجهة التكهنات حول مستقبله داخل المشهد الحزبي والإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الأخير يقود الحكومة في مرحلة حرب، وأن الحرب ستنتهي قريباً “بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لشبكة “إيه بي سي نيوز” أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول نية نتنياهو الاستمرار في القيادة السياسية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل القيادة الإسرائيلية في ظل الحرب الجارية والتطورات الإقليمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير تتحدث عن تباينات متزايدة في وجهات النظر بين الجانبين حول إدارة الحرب في إيران، ما ألقى بظلاله على طبيعة العلاقة السياسية بين واشنطن وتل أبيب، رغم استمرار التحالف الاستراتيجي بينهما.

وفي السياق الداخلي الإسرائيلي، كان حزب الليكود قد أجرى انتخابات داخلية لفروعه ولجنته المركزية العام الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تثبيت غير مباشر لقيادة نتنياهو للحزب، خصوصاً مع غياب منافسين بارزين على رئاسته.

كما أظهر استطلاع للرأي نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 61% من الإسرائيليين، و57% من الإسرائيليين اليهود، لا يعتقدون أن نتنياهو ينبغي له الترشح مرة أخرى، ما يعكس حالة انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبله السياسي.

حزب الليكود يؤكد ترشح بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة وسط جدل سياسي وتصريحات لترامب تثير التساؤلات

أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو سيخوض الانتخابات المقبلة، مؤكداً عزمه الاستمرار في السباق السياسي، وذلك في بيان رسمي صدر الأربعاء.

وقال الحزب في بيانه: “رئيس الوزراء نتنياهو سيترشح في الانتخابات المقبلة، وبعون الله سيفوز”، في رسالة جاءت لتأكيد موقفه السياسي في مواجهة التكهنات حول مستقبله داخل المشهد الحزبي والإسرائيلي.

ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات لافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه لا يعلم ما إذا كان نتنياهو يخطط للترشح في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الأخير يقود الحكومة في مرحلة حرب، وأن الحرب ستنتهي قريباً “بطريقة أو بأخرى”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته لشبكة “إيه بي سي نيوز” أنه لا يملك معلومات مؤكدة حول نية نتنياهو الاستمرار في القيادة السياسية، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل القيادة الإسرائيلية في ظل الحرب الجارية والتطورات الإقليمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير تتحدث عن تباينات متزايدة في وجهات النظر بين الجانبين حول إدارة الحرب في إيران، ما ألقى بظلاله على طبيعة العلاقة السياسية بين واشنطن وتل أبيب، رغم استمرار التحالف الاستراتيجي بينهما.

وفي السياق الداخلي الإسرائيلي، كان حزب الليكود قد أجرى انتخابات داخلية لفروعه ولجنته المركزية العام الماضي، في خطوة وُصفت بأنها تثبيت غير مباشر لقيادة نتنياهو للحزب، خصوصاً مع غياب منافسين بارزين على رئاسته.

كما أظهر استطلاع للرأي نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي أن 61% من الإسرائيليين، و57% من الإسرائيليين اليهود، لا يعتقدون أن نتنياهو ينبغي له الترشح مرة أخرى، ما يعكس حالة انقسام داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن مستقبله السياسي.

أردوغان: إسرائيل أصبحت تهديداً للأمن والاستقرار العالمي وتحذير من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا ولبنان وصلت إلى مستوى يشكّل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي لتركيا، مؤكداً أن هذا التصعيد بات ينعكس على الاستقرار العالمي بشكل أوسع، وفق ما جاء في تصريحاته الأخيرة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل تواصل، بحسب وصفه، تأجيج التوترات في نطاق جغرافي واسع من الشرق الأوسط، مضيفاً أنها باتت تمثل “تهديداً للبشرية” نتيجة سياساتها العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا ولبنان، إلى جانب عدم التزامها بالانسحابات من الأراضي اللبنانية، يسهم في زيادة حدة التوتر ويهدد الأمن الإقليمي بشكل مباشر، في ظل وضع أمني هش تشهده المنطقة.

وأضاف الرئيس التركي أن أمن تركيا لا يقتصر على حدودها الجنوبية، بل يمتد – بحسب تعبيره – إلى مدن حلب ودمشق وبيروت، في إشارة إلى الترابط الجغرافي والأمني بين دول الجوار، مؤكداً أن أنقرة لن تسمح بفرض أي أمر واقع في دول وصفها بالشقيقة.

كما تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وجود ما وصفها بـ”مبادرات خبيثة” تنفذها إسرائيل في منطقة شرق البحر المتوسط، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد ويهدد مصالح دول المنطقة بشكل مباشر.

وشدد أردوغان على أن الحل يكمن في وقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإقليمية ويقوّض فرص الوصول إلى استقرار دائم في الشرق الأوسط.