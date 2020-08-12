ترامب: اختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس يشعر بعض الرجال بالإهانة

قال الرئيس الأمركي “دونالد ترامب”، بعض الرجال قد يشعرون بالإهانة من تعهد منافسه الديمقراطي “جو بايدن” لأختيار امرأة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع اذاعة “فوكس سبورتس”، “لقد قصر خياره على مجموعة معينة من الناس سيقول البعض إن هذا إهانة للرجال، والبعض الآخر سيقول إنه لا بأس بذلك”.

و تعهد “جو بايدن” الذي سيواجه ترامب في اقتراع 3 نوفمبر في بداية حملته في الربيع اختيار امرأة كمرشحة لمنصب نائب الرئيس. وعليه أن يعلن خياره هذا الأسبوع.

ولم تُرشح للمنصب سوى امرأتين في التاريخ السياسي الأميركي هما “سارة بايلن” في عام 2008 كنائبة للمرشح الجمهوري “جون ماكين”، و”جيرالدين فيرارو” في عام 1984 مع الديموقراطي “والتر مونديْل”. ولم تفز أي منهما.

ونقلت أذاعة “مونت كارلو” الدولية، أن “دونالد ترامب” أشاد في مقابلته الإذاعية بعمل نائبه “مايك بنس”، مع تقليله من أهمية اختيار نائب الرئيس.

وقال “الناس لا يصوتون لمنصب نائب الرئيس، بتاتاً. … يمكنك اختيار جورج واشنطن … أو أبراهام لينكولن القادم من بين الأموات. إنهم ببساطة لا يصوتون لنائب الرئيس”.