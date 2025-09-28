ترامب: الجميع على أهبة الاستعداد لحدث تاريخي!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى خطة أمريكية جديدة يُنتظر الإعلان عنها قريبًا لإنهاء الحرب المستمرة على قطاع غزة، وسط تسريبات متزايدة حول تفاصيلها.

وفي منشور على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”، قال ترامب: “لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجاز عظيم في الشرق الأوسط. الجميع على أهبة الاستعداد لحدث استثنائي… لأول مرة على الإطلاق، سننجح في إنجاز هذا الأمر”.

ويُرتقب أن يلتقي ترامب، غدًا الاثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث ستُطرح خطة مكونة من 21 بندًا لإنهاء الحرب، بحسب مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية.

وذكرت تلك المصادر أن ترامب سيضغط على نتنياهو للمضي قُدمًا في عملية سياسية تتضمن تنازلات كبيرة، فيما تسعى الحكومة الإسرائيلية لتقديم تعديلات على بعض البنود.

خلفية عن الخطة الأمريكية

بحسب تسريبات من الاجتماع الذي جمع ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف مع عدد من القادة العرب والمسلمين، فإن أبرز مبادئ الخطة تشمل:

• إطلاق سراح جميع الرهائن.

• وقف دائم لإطلاق النار.

• انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من غزة.

• إنشاء آلية حكم جديدة في غزة بدون حماس.

• نشر قوة أمنية عربية-إسلامية.

• تمويل عربي لإعادة إعمار القطاع.

• مشاركة جزئية من السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.

وأكدت المصادر أن بعض هذه المبادئ كانت ضمن خطة “اليوم التالي” التي أعدها سابقًا جاريد كوشنر وتوني بلير.

ردود القادة العرب

بحسب ذات المصادر، أعرب القادة العرب والمسلمون عن دعمهم للمبادئ الأمريكية، شريطة أن تلتزم إسرائيل بـ:

عدم ضم أي جزء من الضفة الغربية أو غزة.

عدم إنشاء مستوطنات جديدة في غزة.

الامتناع عن انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى.

تقديم مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.

وأشار مصدران شاركا في اللقاء إلى أن ترامب وعد بعدم السماح لإسرائيل بضم أي أراضٍ من الضفة الغربية.

حمد بن جاسم: إعادة إعمار غزة مسؤولية إسرائيل ووقف الحرب بيد الرئيس الأمريكي وحده

أكد رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني أن مسؤولية إعادة إعمار قطاع غزة تقع على عاتق إسرائيل أولاً وأخيرًا، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على وقف الحرب الجارية في القطاع.

وفي منشور له عبر منصة “إكس”، وصف بن جاسم الاجتماع الذي عقده الرئيس ترامب مع قادة عرب ومسلمين بأنه “مهم جدًا”، قائلاً: “الرئيس الأمريكي وحده من يستطيع وقف الحرب المجنونة على غزة، وهذا ما نأمل أن يتحقق”.

وأضاف أن الحديث عن إعادة الإعمار يستحق وقفة جادة، مؤكدًا أن “إسرائيل هي من دمّرت أغلب مباني غزة ومساكن أهلها ومرافقها الحيوية، من مدارس وجامعات ومستشفيات، وبالتالي هي التي تتحمل تكلفة ذلك، وليس العرب”.

وشدد على أن العرب تحملوا أعباء إعادة الإعمار في الحروب السابقة، لكن لا ينبغي تحميلهم مسؤولية جديدة عن دمار لم يتسببوا فيه، قائلاً: “حين ترفض إسرائيل ذلك، فلا بد أن تتحمل الأمم المتحدة والعالم كله مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته”.

وأشار بن جاسم إلى أن ذلك لا يعفي العرب من المساهمة، لكن دورهم الأهم، حسب رأيه، يجب أن يتركز على “الاستثمار في الأمل”، من خلال دعم التعليم، والصحة، والحياة الكريمة لأهل غزة، معتبراً أن هذا هو الطريق الوحيد نحو الاستقرار الدائم في المنطقة.

الملك عبد الله: تنسيق عربي واسع حول خطة ترامب لوقف حرب غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أن المملكة تعمل بتنسيق وثيق مع دول عربية ودولية بشأن خطة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، والتي لقيت توافقاً واسعاً بين القادة العرب والمسلمين.

وأوضح أن الخطة تركز على وقف فوري لإطلاق النار، نزع سلاح حماس، ونشر قوة دولية، إضافة إلى مسار لإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية.

كما شدد الملك على أن العدوان الإسرائيلي على قطر يهدف إلى ترهيب المنطقة، ويسيء إلى علاقات إسرائيل الإقليمية.