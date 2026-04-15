ترامب: الحرب على إيران انتهت

نقلت شبكة “فوكس بيزنس” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة إعلامية، إعلانه أن الحرب على إيران انتهت، وذلك وفق ما أفادت به مذيعة القناة ماريا بارتيرومو، التي أكدت أنها التقت به مباشرة وتحدث معها حول ملفات متعددة بينها الاقتصاد وحلف شمال الأطلسي والملف الإيراني.

وخلال تصريحاتها، قالت ماريا بارتيرومو إنها غادرت المقابلة بعد حديث مطول مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تناول الاقتصاد والحرب مع إيران وحلف الناتو، موضحة أنه استخدم صيغة الماضي عند حديثه عن الحرب، وعند سؤالها له عما إذا كانت انتهت أجاب: “نعم، انتهت”.

فيما أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن وقف إطلاق النار القائم مع إيران لا يزال متماسكًا، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الصراع القائم.

وأوضح فانس في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن واشنطن تواصل محادثاتها مع الجانب الإيراني، في ظل مؤشرات وصفها بالإيجابية، رغم استمرار حالة من انعدام الثقة بين الطرفين.

وقال إن المفاوضين الإيرانيين أبدوا رغبة في التوصل إلى اتفاق، لافتًا إلى أن هذه الحالة من انعدام الثقة لا يمكن تجاوزها بشكل سريع، لكنها لا تعيق إحراز تقدم في مسار التفاوض.

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن المفاوضات الجارية في باكستان سجلت تقدمًا ملموسًا، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار ما يزال صامدًا لليوم السابع على التوالي، وهو ما يعزز فرص الوصول إلى اتفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.

وجدد فانس تأكيد التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي مع إيران، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”تقدم كبير” في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يهدف إلى اتفاق محدود، بل يعمل على “صفقة كبرى” تشمل جميع الملفات العالقة، بهدف إنهاء الصراع بشكل كامل.

وبحسب فانس، فإن الاتفاق المطروح قد يتضمن دمج إيران في الاقتصاد العالمي، مقابل تخليها عن برنامجها النووي ووقف دعم ما وصفه بـ”الإرهاب”، مع استعداد واشنطن لطرح مسار اقتصادي شامل يفتح المجال أمام تحول اقتصادي واسع في حال التزام طهران بهذه الشروط.

وفي الوقت ذاته، أقر بأن العلاقات بين واشنطن وطهران لا تزال معقدة، مؤكدًا أن بناء الثقة يتطلب وقتًا وخطوات متبادلة، رغم ما وصفه بـ”الرضا النسبي” عن مسار المفاوضات الحالي.

وأوضح أن العرض الأمريكي لإيران يقوم على مبدأ واضح، يتمثل في أنه إذا تصرفت طهران كـ”دولة طبيعية”، فإن الولايات المتحدة ستتعامل معها اقتصاديًا على الأساس ذاته، بما يشمل تخفيف القيود في حال تغير السلوك السياسي.

كما شدد على تمسك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسياسة واضحة تقضي بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

وكان قال ترامب، إن جولة ثانية من المحادثات مع إيران قد تُعقد خلال اليومين المقبلين في باكستان، وذلك عقب انتهاء الجولة الأولى دون التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة هاتفية مع مراسل صحيفة “نيويورك بوست” في إسلام آباد، أن احتمالات استئناف المفاوضات ما تزال قائمة، مضيفًا أن التطورات خلال الأيام المقبلة قد تحمل مسارًا جديدًا للمحادثات.

وفي ملف متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إزالة اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب تُعد شرطًا أساسيًا لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، موضحًا أن هذا الموقف مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفق ما نقلته “جيروزاليم بوست” و”يديعوت أحرونوت”.

وأضاف كاتس أن المواد المخصبة يمكن أن تشكل أساسًا لإعادة تشغيل البرنامج النووي الإيراني، مشيرًا إلى أن بلاده نفذت ضربات استهدفت البنية النووية الإيرانية، وقلصت من قدرات ما وصفه بـ”الوكلاء في المنطقة”.

وبحسب تقرير لوكالة “أكسيوس”، فإن الولايات المتحدة طالبت إيران بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى 20 عامًا، بينما عرضت طهران وقفًا لمدة خمس سنوات فقط، مع اقتراحها الاكتفاء بآلية رقابة على مستويات التخصيب بدلًا من الإيقاف الكامل.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “واشنطن بوست” أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران مرتبط بشكل مباشر بملف التخصيب النووي، في ظل خلافات جوهرية حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أن زيادة الضغط على إيران، بما في ذلك تشديد القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز، تهدف إلى دفع طهران للتخلي عن امتلاك سلاح نووي.

وأوضح التقرير أن الخلاف حول التخصيب كان السبب الرئيسي في فشل جولة مفاوضات استمرت 21 ساعة في إسلام آباد، رغم تأكيدات بوجود تقدم جزئي في بعض النقاط، واستمرار قنوات التواصل بين الجانبين.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد التفاوضي بين الطرفين في المرحلة الحالية.