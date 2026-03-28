ترامب: الرسوم الأمريكية على الصين بلغت «الجنون»!

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن سياساته الجمركية تجاه الصين شهدت “انحرافًا”، موضحًا أنه تدخل شخصيًا لتقليص الرسوم بعد أن بلغت مستويات وصفها بـ “الجنونية”.

وقال ترامب في كلمته خلال قمة “أولوية مبادرة مستقبل الاستثمار” في مدينة ميامي يوم الجمعة: “عندما اكتشفت أن الرسوم الجمركية على الصين وصلت إلى 145%، أدركت أن الوضع أصبح غير منطقي.. تدخلت وخفضتها أولًا إلى 100%، ثم إلى مستويات أقل بعد ذلك”.

وبرغم حربه التجارية المفتوحة، شدد الرئيس الأمريكي على أن العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين الآن “ممتازة”، مشيرًا إلى احترامه الكبير للرئيس الصيني شي جين بينغ، ومؤكدًا أن التواصل الدبلوماسي يظل أولوية للولايات المتحدة.

وترجع جذور هذا التصعيد الجمركي إلى أبريل 2025، حين فرض ترامب رسومًا على منتجات واردة من 185 دولة وإقليماً، بما في ذلك رفع الرسوم على البضائع الصينية إلى 125%، إضافة إلى رسوم سابقة بنسبة 20% بحجة ضعف جهود الصين وكندا والمكسيك في مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ليصبح إجمالي الرسوم على المنتجات الصينية 145%.

وفي سياق متصل، أشاد ترامب بأعمال الصين، مؤكدًا ضرورة احترام الإنجازات الصينية الاقتصادية والسياسية، وقال: “سواء أعجبكم ذلك أم لا، يجب أن نكن احترامًا كبيرًا للصين لما تقوم به من عمل ملموس”.

وأكد الرئيس الأمريكي أن زيارته لبكين ستتم يومي 14 و15 مايو المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد أن تم تأجيل الزيارة المقررة بين 31 مارس و2 أبريل بسبب العملية العسكرية الأمريكية في إيران.

وجاء هذا الإعلان وفق تصريحات كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ولين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية.