ترامب: السلام هدفنا الأسمى والقضاء على الكراهية المعادية للسامية

وزع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة بمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لوفاة الحاخام مناحم مندل شنيرسون، المعروف بلقب “الريبي”، أكد فيها التزامه باستعادة السلام في الشرق الأوسط والقضاء على الكراهية المعادية للسامية.

قال ترامب في رسالته: “من خلال القوة العظيمة والتصميم الذي لا هوادة فيه والصلاة، أنا ملتزم باستعادة السلام إلى العالم، وليس فقط في الشرق الأوسط، والقضاء على الكراهية المعادية للسامية أينما رفعت رأسها. أعتقد أن هذا هو إرث الحارم”.

وأشاد ترامب بالحاخام مناحم، واصفاً إياه بأنه من أعظم القادة الدينيين في التاريخ الحديث، ومبرزاً دوره الكبير في إحياء الإيمان اليهودي بعد المحرقة، مؤكداً أن إرثه الروحي لا يزال يلهم الملايين حول العالم ويساهم في قضايا مهمة مثل إصلاح العدالة الجنائية.

يُذكر أن الحاخام مناحم مندل شنيرسون، ولد عام 1902 في أوكرانيا وتوفي عام 1994 في نيويورك، وقاد حركة “حَباد لوبافيتش” منذ عام 1950، حيث كان من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم اليهودي الحديث، عمل على إرسال آلاف المبعوثين الدينيين حول العالم، وأسس شبكات من المدارس والمراكز والمعابد التي ساهمت في إحياء الحياة اليهودية بعد المحرقة.

وحظي “الريبي” باحترام دولي واسع، ومنحته الولايات المتحدة الميدالية الذهبية من الكونغرس تقديراً لإسهاماته الدينية والإنسانية.