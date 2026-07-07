ترامب: الشرع وحّد سوريا وتربطنا به علاقة جيدة بـ«فضل أردوغان»

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرًا إلى ما وصفه بقدرته على توحيد سوريا وتحسين الأوضاع فيها خلال فترة قصيرة.

وقال ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو): “الشرع قام بعمل رائع في سوريا.. وحّد سوريا بشكل رائع.. تمكن من تحسين الوضع في بلاده خلال عام ونصف”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن علاقته مع الرئيس السوري أحمد الشرع “جيدة”، موضحًا أن هذا التقارب جاء “بفضل الرئيس أردوغان”.

وأشار ترامب إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع نجح، بحسب وصفه، في تحقيق تقدم داخل سوريا خلال عام ونصف فقط، معتبرًا ذلك “عملًا رائعًا”.

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي.

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة الناتو، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وأنقرة وسوريا تطورات مرتبطة بالمرحلة السياسية الجديدة في دمشق.

ويأتي الحديث عن لقاء ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع ضمن تحركات دبلوماسية تهدف إلى بحث ملفات مرتبطة بالوضع السوري والعلاقات الإقليمية.

احتراق صهاريج محروقات على طريق حمص – طرطوس ومقتل شخصين في حادث سير

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث سير وقع على طريق حمص – طرطوس بالقرب من مدينة تلكلخ وسط سوريا، بعد اصطدام صهريج محمّل بالمحروقات بالمنصف وانزلاقه على الطريق.

وأدى الحادث إلى اندلاع حريق ضخم امتد على مساحة واسعة، ما تسبب في احتراق عدد من الصهاريج المحمّلة بالمحروقات، وسط انتشار كثيف للنيران في موقع الحادث.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حمص للحادث، حيث عملت على انتشال جثماني الضحيتين ونقلهما إلى مشفى تلكلخ، بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخماد الحريق.

وشاركت ثلاث فرق من الدفاع المدني السوري في عمليات السيطرة على النيران، التي استمرت نحو ساعتين، قبل أن تتمكن الفرق من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأظهرت عمليات الاستجابة حجم الحريق الناتج عن اشتعال المواد النفطية داخل الصهاريج، فيما باشرت الجهات المختصة التعامل مع آثار الحادث والتحقيق في ملابساته.

فرنسا تعيد 23 قطعة أثرية نادرة إلى سوريا بعد سنوات من خروجها من البلاد

استعادت سوريا 23 قطعة أثرية نادرة كانت معارة إلى معهد العالم العربي في باريس منذ عام 2011، ووصلت القطع إلى المتحف الوطني في دمشق بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا.

وجرى تسليم القطع الأثرية بحضور وفد رسمي فرنسي يضم رئيسة معهد العالم العربي، حيث تسلمها المدير العام للآثار والمتاحف السوري الدكتور مسعود بدوي، ومدير شؤون المتاحف عمار كناوي.

وتضم المجموعة المستعادة قطعًا تعود إلى مراحل تاريخية مختلفة، تبدأ من عصور ما قبل التاريخ وصولًا إلى العصور الإسلامية، وتشمل نماذج بارزة من الحضارة السورية القديمة.

ومن بين القطع التي عادت إلى سوريا تمثال من مدينة ماري الأثرية في تل الحريري، وقطعة تحمل كتابات صفائية، وجزء من إفريز تدمرِي يصور مشهد رحلة صيد، ونقش باللغة التدمرية.

كما تضم المجموعة أجزاء من لوحات فريسكو ملونة من قصر الحير الغربي، وحشوة باب مزخرفة بنقوش نباتية من قلعة جعبر في محافظة الرقة، إلى جانب عدد آخر من القطع الأثرية المتميزة.

وكان من المقرر إعادة هذه القطع إلى سوريا عام 2014، إلا أن ظروف الحرب والأوضاع الأمنية حالت دون تنفيذ ذلك، كما تعذر نقلها خلال السنوات الماضية بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لحفظها وتأمينها.

وأكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية أن استعادة هذه القطع تمثل خطوة مهمة ضمن جهود استرداد الآثار السورية التي خرجت من البلاد بطرق مختلفة.

وشددت المديرية على استمرار التعاون مع الدول والمؤسسات المعنية بهدف استعادة المزيد من الكنوز الثقافية السورية، والحفاظ على الهوية الحضارية للبلاد وصون إرثها التاريخي للأجيال المقبلة.