ترامب: الصين تسعى لكي أخسر الانتخابات الرئاسية

ترامب أن أزمة كورونا أثرت سلبيا على الاتفاق التجاري بين بلاده والصين [CNN]

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في حديث لوكالة رويترز إن الصين ستفعل أي شيء لكي يخسر الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ترامب الأربعاء أنه يعتقد أن تعامل الصين مع تفشي فيروس كورونا دليل على أن بكين “ستفعل كل ما بوسعها” لتجعله يخسر سباق انتخابات الرئاسة القادمة، مشيرا إلى أنه يبحث خيارات مختلفة فيما يتعلق بالتعامل مع الصين بشأن فيروس كورونا.

وقال الرئيس الأمريكي بشأن سياسته المستقبلية تجاه بكين فيما يتعلق بالجائحة: “يمكنني فعل الكثير”.

من جانب آخر، أكد ترامب أن أزمة كورونا أثرت سلبيا على الاتفاق التجاري بين بلاده والصين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في وقت سابق:”إذا كان الأمر ناجما عن خطأ، فالخطأ ليس إلا خطأ. أما إذا كانت مسؤولة عن عمد، إذن بالتأكيد يجب أن تكون هناك عواقب”.

وأمس الأربعاء، صعّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اتهاماته للصين معتبراً أنها مازالت تشكل تهديداً للعالم بإخفائها معلومات عن مصدر فيروس كورونا ما سبب انتشاره إلى دول أخرى.

وقال بومبيو في تصريحات صحفية: “تقع على الحزب الشيوعي الصيني الآن مسؤولية القول للعالم كيف خرجت هذه الجائحة من الصين وامتدت إلى العالم بأسره، ما تسبب في هذا الدمار الاقتصادي العالمي.

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