ترامب: العراق يغرق في النفط ولا يعرف كيف يستثمره

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة شرم الشيخ التي عقدت أمس الاثنين في مصر، إن العراق يمتلك كميات هائلة من النفط لكنه يواجه صعوبة في استثمارها بالشكل الصحيح.

وأضاف ترامب أمام عدد من القادة العرب والدوليين، من بينهم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني: “لدينا العراق، بلد يمتلك الكثير من النفط، لديهم كميات هائلة لدرجة أنهم لا يعرفون ماذا يفعلون به”، وعلق قائلاً: “وهذا بحد ذاته مشكلة كبيرة، عندما تملك الكثير ولا تعرف كيف تتصرف به”.

تصريحات ترامب جاءت في سياق حديثه عن التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض دول الشرق الأوسط رغم ما تملكه من ثروات طبيعية.

وشهدت قمة شرم الشيخ توقيع وثيقة تاريخية لإنهاء الحرب في غزة، وقعها ترامب إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وكان أبلغ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الجانبين المصري والأمريكي بأنه سينسحب من قمة شرم الشيخ في حال مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القمة.

وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في وقت سابق أن نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيشاركان في قمة شرم الشيخ بهدف ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به.

إلا أن مكتب نتنياهو أصدر لاحقاً بياناً أعلن فيه أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتمكن من الحضور بسبب قرب موعد بدء عيد سيمحات توراة اليهودي.

ترامب يزور ماليزيا لحضور قمة آسيان ويشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا

يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة ماليزيا في 26 أكتوبر للمشاركة في قمة دول آسيان التي ستُعقد في العاصمة كوالالمبور بين 26 و28 أكتوبر.

وأكد وزير الخارجية الماليزي محمد حسن أن القمة ستشهد توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، تتضمن إزالة الألغام والمدفعية الثقيلة من الحدود بين البلدين.

وأعرب ترامب عن تطلعه للمشاركة في توقيع هذه الاتفاقية التي تهدف إلى ضمان السلام ووقف إطلاق النار طويل الأمد في المنطقة، بمساندة من ماليزيا والولايات المتحدة.

يأتي هذا الاتفاق بعد نزاعات حدودية متكررة بين تايلاند وكمبوديا، كان آخرها في يوليو 2025، وشهد استخدام أسلحة ثقيلة قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار.