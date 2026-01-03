ترامب: العملية ضد فنزويلا أُجّلت لضمان الظروف الجوية المثلى!

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة شنّت عملية عسكرية واسعة داخل فنزويلا، أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونُقلا جواً خارج البلاد.

وأضاف ترامب أن العملية نفذت بدقة عالية، وأسفرت عن وقوع إصابات طفيفة في صفوف القوات الأمريكية دون تسجيل أي قتلى، مشيرًا إلى أن العملية أُجّلت أربعة أيام انتظارًا لتحسن الأحوال الجوية لضمان نجاحها.

وأكد ترامب أن القوات الأمريكية سيطرت على مواقع استراتيجية شملت قواعد جوية وثكنات عسكرية، مما مكّنها من تنفيذ العملية بسرعة وفعالية، وأن الهدف من العملية يشمل محاربة تهريب المخدرات وتعزيز الأمن الإقليمي.

وأعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي أن مادورو وزوجته سيواجهان قريبًا تهمًا أمام المحاكم الفيدرالية الأمريكية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، معتبرة أن العملية تمثّل “تطبيقًا كاملًا لقوة العدالة الأمريكية”.

في المقابل، أعربت روسيا عن قلقها الشديد من العملية واعتبرت إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاكًا لسيادة الدولة، مطالبة واشنطن بتوضيح موقعهما فورًا.

وردت الحكومة الفنزويلية على الهجوم الأمريكي بوصفه عدوانًا غير مبرر، ودعت مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الوضع، فيما أشار الرئيس مادورو إلى أن العاصمة كاراكاس تتعرض لقصف بالصواريخ، داعيًا الأمم المتحدة للتدخل الفوري.

وأوضحت محللة الدفاع الأمريكية والمتقاعدة في سلاح الجو كارين كوياتكوفسكي أن العملية تحمل أهدافًا متعددة، أبرزها السيطرة على موارد الطاقة ودعم موقع الدولار، إلى جانب محاولة إحداث تغيير سياسي في فنزويلا، مشيرة إلى أن توقيت العملية يعكس استراتيجية أمريكية للضغط على دول أمريكا اللاتينية وتقليص النفوذ الصيني في المنطقة.