ترامب: القضاء على «الرجل الثاني» في تنظيم داعش

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القضاء على الرجل الثاني في القيادة العالمية لتنظيم الدولة الإسلامية خلال عملية عسكرية مشتركة بين القوات الأمريكية والنيجيرية.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة تروث سوشيال أن القوات الأمريكية بالتعاون مع القوات المسلحة النيجيرية نفذت عملية معقدة ودقيقة استهدفت أحد أخطر القيادات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشار إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أبي بلال المنوكي، الذي يعد بحسب التصريحات الأمريكية الرجل الثاني في الهيكل القيادي للتنظيم على مستوى العمليات العالمية، مضيفًا أنه كان يعتقد إمكانية الاختباء داخل القارة الأفريقية بينما تمكنت أجهزة الاستخبارات من تتبع تحركاته.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتعاون مع الحكومة النيجيرية خلال تنفيذ العملية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين الجانبين لعب دورًا رئيسيًا في نجاح المهمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الجهود العسكرية الأمريكية لملاحقة قيادات التنظيم في مناطق متعددة، خاصة في أفريقيا التي تشهد نشاطًا متزايدًا للجماعات المسلحة المرتبطة بالتنظيم.

وكانت العلاقات بين الولايات المتحدة ونيجيريا قد شهدت توترات سياسية سابقة على خلفية اتهامات متبادلة بشأن ملف حقوق الإنسان، قبل أن تتواصل عمليات التعاون الأمني في ملفات مكافحة الإرهاب خلال السنوات الأخيرة.