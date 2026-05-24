ترامب: المحادثات مع إيران تتطور نحو مزيد من «المهنية والإنتاجية»

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات نُشرت اليوم الأحد، أن العلاقة بين واشنطن وطهران “تتطور نحو مزيد من المهنية والإنتاجية”، مؤكداً أن مسار المفاوضات الجارية يسير بطريقة منظمة وبناءة، مع توقع صدور أخبار إيجابية وفق تعبيره.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن الاتفاق النووي الإيراني الموقّع عام 2015 مثّل “أسوأ الصفقات”، متهماً إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بإدارته بطريقة وصفها بأنها فتحت الطريق أمام تطوير البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما نقلته تقارير إعلامية من بينها وكالة رويترز وقناة سي بي إس نيوز.

وأشار ترامب إلى أن المفاوضات الحالية مع إيران تُدار بحذر وبنهج منظم، مؤكداً أنه وجّه فريقه التفاوضي بعدم التسرع في التوصل إلى اتفاق، وأن عامل الوقت يصب في مصلحة الولايات المتحدة.

وشدد الرئيس الأمريكي على أن العقوبات المفروضة على إيران ستبقى سارية بالكامل إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي يتم التحقق منه وتوقيعه رسمياً، مضيفاً أن “لا مجال للأخطاء” في هذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إن علاقات واشنطن مع طهران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية، مع تأكيده في الوقت نفسه أن إيران يجب ألا تمتلك أو تطور سلاحاً نووياً تحت أي ظرف.

كما أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لدول الشرق الأوسط على تعاونها، معرباً عن أمله بانضمام مزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم، مشيراً إلى احتمال انضمام إيران مستقبلاً.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار مفاوضات غير مباشرة بين واشنطن وطهران بوساطة إقليمية، وسط نقاشات حول البرنامج النووي الإيراني ومسار إنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير 2026، وفق تقارير إعلامية.

وفي تطور متصل، أفادت تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالات مع عدد من قادة الشرق الأوسط، بينهم قادة في البحرين ومصر والأردن وقطر والإمارات وباكستان والسعودية وتركيا، لبحث مسودة تفاهم مرتبطة بالملف الإيراني.

كما نقلت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي بأنه لن يوقع أي اتفاق نهائي مع إيران دون إخراج اليورانيوم المخصب من أراضيها، مع الإصرار على تفكيك البرنامج النووي الإيراني بالكامل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملف الاتفاق النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز، مشيداً بما وصفه بالتعاون الأمني بين البلدين، ومؤكداً أن أي اتفاق يجب أن يضمن إزالة التهديد النووي الإيراني بشكل كامل.

وفي السياق ذاته، صرح ترامب خلال مقابلة إعلامية أن احتمالات التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى التصعيد العسكري مع إيران متساوية تقريباً، عند مستوى 50 مقابل 50، مشيراً إلى استمرار المشاورات قبل اتخاذ قرارات نهائية.

كما نقلت تقارير عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده استعداد طهران لتقديم ضمانات بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، مع تمسكها في الوقت نفسه بما وصفه بـ“كرامة البلاد وشرفها” خلال أي مفاوضات.