ترامب: المُعطيات المتوفرة عن التزوير تكفي لتغيير نتائج الانتخابات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المعطيات المتوفرة لديه عن التزوير تكفي لتغيير نتائج التصويت في 4 ولايات، وبالتالي نتائج الانتخابات الرئاسية في كل البلاد.

وأضاف ترامب، في تغريدة على “تويتر” أمس السبت: “لماذا يستعجل (المرشح الانتخابي الديمقراطي) جو بايدن، لتشكيل الحكومة عندما كشف المحققون الذين يعملون لصالحي مئات الآلاف من الأصوات المزورة، وهو ما يكفي لتغيير (النتائج) على الأقل في 4 ولايات، وهذا يكفي في النهاية ويزيد للفوز في الانتخابات”.

وحسب ماذكرت قناة روسيا اليوم عن ترامب قائلا : “نأمل أن تجد المحاكم و المشرعون، الشجاعة لفعل ما هو مطلوب لضمان نزاهة الانتخابات والولايات المتحدة. العالم يراقب!”.

جرت الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر، ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية، فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.