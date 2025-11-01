ترامب: الولايات المتحدة ستجري بعض الاختبارات خلال دراستها لـ«التجارب النووية»

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ستُجري “بعض الاختبارات” في سياق مناقشات حول إمكانية استئناف التجارب النووية.

وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين عندما سُئل عن خطط لاستئناف التجارب النووية تحت الأرض قائلاً: “ستعرفون قريبًا، لكننا سنُجري بعض الاختبارات”.

وأشار إلى أنه على الرغم من التقارير التي تفيد بأنه ربما قد حرّف معلومات حول تجاربه النووية، فإنه يعلم تمامًا ما تقوم به الولايات المتحدة وأين يتم ذلك.

وفي وقت لاحق، ردّ ترامب على سؤال آخر حول موقع التجارب النووية، قائلاً: “لن أقول ذلك، أعرف تمامًا ما نفعله وأين نفعله، ولكن إذا كانت دول أخرى تقوم بذلك، فنحن أيضًا كذلك”.

وكان المستشار السابق للبيت الأبيض، فرانك فون هيبل، أشار إلى أن ترامب قد خلط بين أنواع تجارب الترسانة النووية، مفترضًا أنه كان يشير إلى مركبات النقل بدلاً من الأسلحة النووية.