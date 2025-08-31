ترامب: الولايات المتحدة لن تنفق أموالاً على أوكرانيا بعد الآن وأوروبا ستتحمل الضمانات

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة لن تنفق أي أموال إضافية على دعم أوكرانيا ولن تزودها مباشرة بالمعدات العسكرية، مؤكداً أن الدول الأوروبية ستتولى توفير الضمانات الأمنية اللازمة لكييف، مع استعداد واشنطن لتقديم الدعم لهم عند الحاجة.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة Daily Caller: “كنا ننفق مئات المليارات من الدولارات على هذه الحرب. الآن نحن نبيع معدات للناتو، وليس لأوكرانيا، وأجبرنا الحلفاء على زيادة إنفاقهم على الدفاع من 2 إلى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن أي دعم جوي محتمل لأوكرانيا سيكون ضمن مسؤولية الدول الأوروبية، مؤكداً أنه لا يخطط لإرسال قوات أمريكية إلى كييف، وأن النزاع في أوكرانيا “ليس حرب الولايات المتحدة” بل ورثه عن سلفه جو بايدن.

وفي مقابلة سابقة، شدد ترامب على أن ضمانات الأمن لأوكرانيا لا تشمل حماية مباشرة من الناتو، وأن واشنطن ستكتفي بمساعدة أوروبا خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجوية، دون توضيح التفاصيل.

وكان ترامب قد أشار في 14 يوليو إلى أن الولايات المتحدة ستواصل نقل الأسلحة إلى أوكرانيا إذا تكفلت أوروبا بدفع تكاليف الشحنات، على أن يقوم الناتو بتنسيق العملية. من جهتها، تؤكد موسكو أن دعم الغرب لكييف من أسلحة وتدريب يطيل النزاع ولا يغير الوضع الميداني.

بولندا تطرد 15 مواطناً أوكرانياً مدانين بجرائم مختلفة وتمنعهم من العودة

أفادت لجنة حدود الدولة في الجمهورية، أن السلطات البولندية طردت 15 مواطناً أوكرانياً مدانين بارتكاب جرائم ومخالفات متنوعة، وسلمتهم إلى الجانب الأوكراني عند الحدود، وفق تقرير لوكالة سبوتنيك.

وجاء في البيان أن عملية الطرد تمت بموجب المادة 302 (1) الفقرة 9 من قانون 12 ديسمبر/كانون الأول 2013 الخاص بالأجانب، والذي يتيح ذلك لأسباب تتعلق بالدفاع عن الدولة أو الأمن وحماية النظام العام أو مصالح جمهورية بولندا.

وأوضح الجانب البولندي أن الأشخاص المطرودين كانوا قد عوقبوا مراراً لارتكابهم جرائم ومخالفات تشمل حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، السرقة، السطو، تزوير الوثائق، القيادة تحت تأثير الكحول، وتنظيم عبور الحدود بشكل غير قانوني.

وأكدت لجنة حدود الدولة أن المواطنين الأوكرانيين المطرودين أدرجوا على قائمة الأشخاص غير المرغوب في وجودهم على أراضي بولندا، وتم منعهم من العودة لفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات، في خطوة لتعزيز الأمن والنظام على الحدود.