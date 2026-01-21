ترامب: انتخابي أنقذ العالم من حرب عالمية!

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 كلمة شاملة أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، تناول خلالها ملفات دولية وأمنية وسياسية بارزة، مشيرًا إلى أن انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة منع العالم من الانزلاق نحو حرب عالمية ثالثة.

وقال ترامب: “لن تكون هناك حرب عالمية ثالثة. أعتقد أنه لو لم أُنتخب، لكان الصراع بين روسيا وأوكرانيا قد تصاعد إلى حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف أن أوروبا لا تسير في الاتجاه الصحيح، مشددًا على أن بلاده تريد حلفاء أقوياء وليسوا ضعفاء، وأن على حلف الناتو والدول الأوروبية تحمل مسؤولية ملف أوكرانيا، بعيدًا عن تدخل واشنطن، مؤكدًا: “عندما أتحدث عن حلف الناتو، فأنا أتحدث عن أوروبا، هم بحاجة إلى التعامل مع أوكرانيا، ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك. الولايات المتحدة بعيدة جدًا، يفصلنا محيط كبير وجميل، ليس لنا أي علاقة بذلك”.

وانتقد ترامب إدارة الرئيس جو بايدن، موضحًا أن الأخيرة قدمت نحو 350 مليار دولار للناتو، واصفًا ذلك بـ”الأمر الصادم”، مؤكدًا أن الأموال الأمريكية تُنفق على دول لا تقدّر ما تقدمه واشنطن، وأضاف: “قمنا بتمويل الناتو لسنوات طويلة ولم نحصل منه على شيء”.

في ملف غرينلاند، أعلن ترامب أنه يسعى للحصول على الجزيرة بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي وإنشاء منظومة دفاع جوي استراتيجية، موضحًا أنه لن يستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك.

وقال: “ربما لن نحصل على شيء إلا إذا قررت استخدام قوة مفرطة، حيث سنكون، بصراحة، لا يمكن إيقافنا. لكنني لن أفعل ذلك. حسنًا، الآن الجميع يقول، جيد. ليس لدي حاجة لاستخدام القوة، لا أريد استخدام القوة، ولن أستخدم القوة”.

وأضاف ترامب: “كل ما نطلبه هو الحصول على غرينلاند، بما في ذلك الحق الكامل في الملكية، لأنك تحتاج إلى الملكية للدفاع عنها. لا يمكنك الدفاع عنها على أساس عقد إيجار”.

وشدد على أن السيطرة الأمريكية على الجزيرة “لن يكون تهديدًا لحلف الناتو، بل ستعزز الأمن في كامل الحلف”، داعيًا إلى “مفاوضات فورية” مع الحلفاء الأوروبيين لتحقيق هذا الهدف.

وتطرق ترامب إلى الشرق الأوسط، مؤكدًا سعيه لترتيب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمناقشة أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن القضية “أصبحت خطيرة” وأنه سيسعى لدفع الملف نحو حلول عادلة تحمي حقوق مصر المائية وتعزز الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر “رائعة وظلت قوية لسنوات طويلة”.

وعن إسرائيل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ساهمت في تطوير نظام “القبة الحديدية” للدفاع الجوي، وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلًا: “لقد أخبرت نتنياهو ألا ينسب الفضل لنفسه، فالقبة الحديدية هي تكنولوجيا خاصة بنا”.

وأوضح أن الهدف من ضم غرينلاند هو “بناء منظومة القبة الذهبية” لتعزيز الأمن والدفاع الجوي الأمريكي.

وأكد ترامب أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا يشكّل الركيزة الأساسية لأمن القارة، مؤكدًا: “من دون جيشنا، ستواجهون تهديدات لم تكونوا لتصدقوا وجودها”.

وأضاف أن القوات الأمريكية ضمن الناتو تمثل عامل ردع رئيسيًا ضد خصوم أوروبا المحتملين، مشددًا على أن أمن القارة لا يمكن فصله عن الدور العسكري للولايات المتحدة.

وفيما يخص العمليات العسكرية الأمريكية، أعلن ترامب أن بلاده استخدمت أسلحة غير مسبوقة خلال العملية في فنزويلا، موضحًا أن “قبل أسبوعين، رأوا أسلحة لم يرها أحد من قبل، لم يتمكنوا من إطلاق رصاصة واحدة علينا، كانوا يتساءلون ما الذي يحدث بحق الجحيم؟”.

وأكد أن هذه الأنظمة الدفاعية صُنعت بتكنولوجيا روسية وصينية وأثرت في تصميمات مستقبلية للأسلحة.