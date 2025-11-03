ترامب باتهامات جديدة لـ«روسيا والصين».. كيف كان الردّ؟

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دولاً مسلحة نووياً، من بينها روسيا والصين، بإجراء تجارب نووية تحت الأرض دون الإعلان عنها، مؤكداً أن هذه الدول لا تكشف عن مواقع أو تفاصيل اختباراتها.

وجاءت تصريحات ترامب في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة على قناة سي بي إس، رداً على أمره المفاجئ الصادر الخميس للبنتاغون باستئناف التجارب النووية الأميركية، قائلاً إن برامج الاختبار التي تقوم بها دول أخرى دفعت الولايات المتحدة إلى إجراء تجارب مماثلة لضمان جاهزية ترسانتها.

وأشار ترامب إلى أن منافسي واشنطن الرئيسيين، خصوصاً الصين وروسيا، يجرون على ما يبدو جميعاً اختبارات نووية، مضيفاً أنه إذا كانوا يجربون أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة ستفعل بالمثل.

وردت الصين، الاثنين، بالنفي القاطع لإجراء أي تجارب نووية، مؤكدة التزامها بالتنمية السلمية واستراتيجية الدفاع النووي وعدم الانخراط في أي تفجيرات نووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إن بكين مستعدة للتعاون مع جميع الدول للحفاظ على التزامات معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وحماية النظام الدولي لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي، مع الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

في المقابل، أكدت موسكو أن اختبارها الأخير لصاروخ كروز يعمل بالطاقة النووية لا يشكل تجربة نووية، معتبرة مزاعم ترامب محاولة لترهيب روسيا والصين.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت من الدول الموقعة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية منذ عام 1996، التي تحظر جميع التفجيرات النووية لأغراض عسكرية أو مدنية.