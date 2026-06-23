ترامب بعد تنحي ستارمر: كان لطيفاً لكنه ارتكب «أخطاءً قاتلة»

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر، معتبراً أن سياساته في مجالي الطاقة والهجرة ألحقت به ضرراً سياسياً كبيراً، وأسهمت في إضعاف موقعه داخل حزب العمال البريطاني الحاكم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إنه يعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رجلاً لطيفاً، قبل أن يتهمه بسوء إدارة سياسة الطاقة البريطانية من خلال عدم استغلال موارد النفط والغاز في بحر الشمال، والسماح بإنشاء طواحين هواء في كل مكان والتركيز المفرط على مشاريع طاقة الرياح.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه قائلاً إن تستورد المملكة المتحدة جزءاً كبيراً من طاقتها، هل تعلمون من أين؟ من النرويج، هل تعلمون من أين تحصل النرويج على نفطها؟ من بحر الشمال، مردفاً أن المملكة المتحدة تمتلك حصة أكبر بكثير في بحر الشمال، لكنهم لا يريدون استغلاله لأسباب بيئية.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم يكن متعاوناً بالقدر الكافي مع الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بحلف شمال الأطلسي الناتو والحرب على إيران، لافتاً إلى وقوع خلاف عسكري سابق بين الجانبين بشأن استخدام قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية في جزيرة قبرص خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء البريطاني أبدى في البداية تحفظاً ورفضاً على استخدام القاعدة حيث قال إنه لا يمكننا استخدام الجزيرة للهبوط، وكانت هذه سابقة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تراجع في نهاية المطاف وسمح بالهبوط، لكن ذلك كان خطوة خاطئة وأضر به بشدة وسَبب لنفسه ضرراً بالغاً.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الوقت نفسه عن تمنياته لرئيس الوزراء المستقيل بالتوفيق، واصفاً إياه بأنه صديق له نوعاً ما، وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عزمه الرسمي التنحي والاستقالة من زعامة حزب العمال الحاكم ومن رئاسة الحكومة تحت وطأة الضغوط السياسية الداخلية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد أعلن تنحيه بعد أشهر من ضغوط نواب الحزب وتراجع سلطته وشعبيته عقب النتائج المخيبة التي حققها حزب العمال في الانتخابات المحلية والإقليمية الأخيرة، ومن المتوقع أن يخلفه في المنصب السياسي المخضرم رئيس بلدية مانشستر الكبرى السابق آندي بيرنهام، في خطوة تضع بريطانيا أمام سابع رئيس وزراء خلال عقد واحد.